YouTube Premium: aumenta il prezzo dell’abbonamento

Lanciato al pubblico nel 2015, YouTube Premium permette agli spettatori della piattaforma multimediale di Google di fruire dei contenuti senza pubblicità (e con altri vantaggi), e sta per farlo a fronte di un nuovo aumento di prezzo. Qua in Italia il servizio in abbonamento è stato introdotto nel 2018 a un prezzo che finora si è attestato sugli 11,99€ al mese (o 17,99€ per il piano Famiglia), ma se tutto va come sembra che vada subirà un innalzamento nei costi.

YouTube decide di alzare il prezzo dell'abbonamento Premium: ecco la motivazione

Gli abbonati YouTube Premium negli Stati Uniti dovranno quindi pagare non più 11,99$ bensì 13,99$ al mese; aumenta anche il prezzo annuale, che passa da 119,99€ a 139,99€. Lo stesso vale per il servizio di streaming musicale YouTube Music, che passa da 9,99$ a 10,99$ al mese. In risposta alle critiche ricevute, la portavoce Jessica Gibby afferma: “Riteniamo che questo nuovo prezzo rifletta il valore di YouTube Premium, che consente agli abbonati di godersi YouTube senza annunci con riproduzione in background e offline e accesso ininterrotto a oltre 100 milioni di brani con l'app YouTube Music”.

E in Italia? I portavoce di Google affermano che “i nostri prezzi su base vengono rivalutati in maniera continuativa man mano che le condizioni cambiano nei paesi di tutto il mondo” e che “eventuali futuri aumenti di prezzo saranno comunicati in primo luogo direttamente ai membri esistenti, fornendo un minimo di 30 giorni prima che qualsiasi aumento di prezzo abbia effetto“.

