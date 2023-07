WhatsApp rinnova la pagina della sicurezza: stile nuovo e maggiore chiarezza

Meta continua ad aggiornare il design di WhatsApp per renderlo più moderno ed in linea con gli attuali standard dei sistemi operativi mobile. Gli sviluppatori sembrano impegnati ad aggiornare ogni piccola parte dell'app, inclusa la pagina della sicurezza che nell'ultima beta guadagna uno stile tutto nuovo e maggiore chiarezza per le funzionalità di protezione della celebre app di messaggistica istantanea.

Il redisgn di WhatsApp passa anche dalla pagina della sicurezza

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.23.15.21 di WhatsApp per Android, pubblicata in queste ore per tutti gli iscritti al Beta Program sul Play Store di Google, Meta ha incluso nell'applicazione una pagina della sicurezza totalemente ridisegnata che offre maggiore chiarezza sulle funzionalità di protezione ed un nuovo slogan “WhatsApp protegge la tua privacy“: un messaggio estremamente chiaro anche in vista dell'arrivo della Online Safety Bill nel Regno Unito.

La nuova pagina spiega nel dettaglio la crittografia end-to-end e dove viene applicata, ovvero per i messaggi di testo e vocali, chiamate audio e video, foto, video e documenti, condivisione della posizione e aggiornamenti di stato. Tutte queste informazioni sono accessibili solo all'utente e neanche il team WhatsApp è in grado di visualizzarle da remoto.

Questa nuova schermata potrebbe apparire presto anche su iOS e nelle versioni stabili di WhatsApp, dato che non sembra essere una funzionalità particolarmente avanza che richieda particolari testing prima di essere rilasciata al grande pubblico.

