WhatsApp è pronta a lasciare il Regno Unito: non diminuirà sicurezza e privacy

A fronte dell'avanzamento della nuova legge sulla sicurezza online del Regno Unito, il capo di WhatsApp ha dichiarato che l'app di messaggistica istantanea abbandonerà il paese nel caso in cui dovesse entrare in vigore la nuova legislazione. La priorità, per WhatsApp, è la sicurezza e la privacy degli utenti in tutto il mondo che non può essere messa a rischio per un singolo paese.

WhatsApp contro il Regno Unito: la privacy degli utenti è più importante

La nuova Online Safety Bill del Regno Unito prevede un indebolimento degli standard di criptografia nel paese, ma WhatsApp non ha intenzione di abbassare le difese e mettere in pericolo la privacy dei milioni di utenti che ogni giorno utilizzano l'app di messaggistica istantanea.

“Siamo stati bloccati in Iran, ma non ci saremmo mai aspettati che a farlo sarebbe stato anche un paese liberal democratico” ha dichiarato Will Cathcart, capo di WhatsApp. “La realtà è che gli utenti vogliono sicurezza. Il 98% dei nostri utenti risiede al di fuori del Regno Unito, sarebbe una scelta strana per noi abbassare la sicurezza dei nostri prodotti“.

Cathcart ha concluso dicendo che “al 100%” WhatsApp lascerà il Regno Unito se la nuova legge dovesse entrare in vigore e richiedere un indebolimento degli standard di sicurezza dell'app. Una scelta forte che dimostra quanto gli sviluppatori tengono alla privacy degli utenti.

