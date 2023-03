La serie Realme 10 ha debuttato da poco e già si parla di Realme 11 Pro 5G

Le serie di smartphone stanno diventano sempre più ingombranti, con tantissimi modelli e spesso anche una sfilza di rebrand dedicati ai vari mercati. Lo sa bene Xiaomi (abbiamo trattato la questione in varie occasioni) ma ora sembra che anche Realme non scherzi affari. A pochi mesi dall'uscita della serie 10, ecco che Realme 11 Pro 5G è già spuntato in rete: il dispositivo è stato certificato di recente e subito si pensa al possibile debutto.

Realme 11 Pro 5G certificato (a pochi mesi dall'uscita della gamma 10)

Prima di procedere oltre è bene fare il punto della situazione. La gamma 10 conta vari dispositivi: in Italia è stato lanciato Realme 10 4G (a novembre 2022) mentre in Cina sono stati presentati tre modelli (10 5G, 10 Pro e 10 Pro+). Di questo trittico, sono arrivati in versione Global (in India) solo le versioni 10 Pro e 10 Pro+.

Tirando le somme, la serie è composta da un totale di quattro modelli, almeno per il momento. Le versioni Pro non sono ancora arrivate in Europa e in Italia ma già si guarda a Realme 11 Pro 5G: il dispositivo ha ricevuto la certificazione Bluetooth SIG il 9 marzo (con la sigla RMX3771). Il documento conferma sia il numero di modello che il nome commerciale.

L'unico dettaglio che emerge riguarda il supporto al Bluetooth 5.2; mancano informazioni sulle specifiche e non ci sono foto che ne svelano il design. A questo punto aspettiamoci sicuramente più indiscrezioni nel corso delle prossime settimane.

