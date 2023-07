Saldi di luglio Geekmall: Kugoo S3 a meno di 200€ e altre occasioni super!

È sempre il momento giusto per risparmiare, con le occasioni Geekmall: i saldi estivi continuano anche la luglio con alcuni prodotti in offerta a prezzi davvero convenienti. Per i tuoi spostamenti rapidi il monopattino elettrico Kugoo S3 è la scelta low budget del momento mentre i buongustai possono provare tante ricette con la friggitrice ad aria Proscenic T20 (un must); gli amanti delle pulizie tech hanno trovato invece un valido alleato con Liectroux HCR-10, il robottino lavavetri sottile e potente!

Ecco le nuove occasioni Geekmall: ce n'è per tutte le esigenze (e per tutte le tasche)

Crediti: Kugoo

I saldi estivi di Geekmall continuano con tante occasioni: il meglio dei prodotti tech del momento in offerta lampo e con codice sconto, per un doppio risparmio. Abbiamo selezionato per voi tre soluzioni ad un prezzo super conveniente a cominciare dal monopattino elettrico Kugoo S3. Si tratta di un modello accessibile, che diventa ancora più conveniente: solo 199€, con tanto di spedizione EU gratis. Il veicolo è dotato di un motore a trazione anteriore da 350W, una batteria da 36V 6.0Ah (per un'autonomia fino a 20-25 km), un pratico display LED per visualizzare i dettagli della corsa, ruote da 8,5″ e tanto altro ancora. Imperdibile a questo prezzo e perfetto sia da portare in vacanza che per gli spostamenti quotidiani in città!

Crediti: Proscenic

Un altro prodotto imperdibile è la friggitrice ad aria Proscenic T20 in sconto a soli 71,9€. Parliamo di un dispositivo multifunzione con una potenza di 1500W e un contenitore capiente (da 3.5 litri) ma facile da rimuovere e da pulire. Friggere, cuocere al forno, arrostire, grigliare, disidratare, riscaldare, scongelare: queste sono solo alcune delle tipologie di cottura. La friggitrice ad aria è impreziosita da un display LED con controlli touch e dalla tecnologia Turbo Air: l'ideale per le cene in coppia o per preparare sfiziosità in famiglia.

Crediti: Liectroux

Concludiamo la nostra panoramica con il robot lavavetri Liectroux HCR-10, l'alleato perfetto per completare le pulizie di casa. Pulire i vetri può essere faticoso e – soprattutto – noioso, ma grazie a questo robottino avrete risolto il problema in un lampo. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo ultra-sottile (da 6,8 cm), offre una potenza di aspirazione di 2800 PA ed un serbatoio da 30 ml per l'acqua. Sono presenti 3 modalità di pulizia ed un atomizzatore rinnovato, in grado di produrre un getto capace di rimuovere facilmente lo sporco.

