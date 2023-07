Apple contro il Regno Unito: iMessage via dal paese senza la giusta sicurezza

Anche Apple ha deciso di schierarsi apertamente contro l'Online Safety Bill del Regno Unito, una nuova proposta di legge che prevedere, tra le altre cose, la modifica della criptazione end-to-end dei messaggi e delle comunicazioni online per consentire al governo all'accesso ai dati. La compagnia statunitense, così come tante altri servizi di messaggistica, ha dichiarato di essere pronta a portar via iMessage e FaceTime dal territorio britannico nel caso in cui la proposta diventasse effettivamente legge.

Apple è pronta a portare via iMessage dal Regno Unito se l'Online Safety Bill diventa legge

Crediti: Apple

Sono mesi, ormai, che tiene banco la questione Online Safety Bill del Regno Unito, attualmente in fase di revisione e che potrebbe diventare presto una vera e propria legge applicata in tutto l'UK. Apple non è la prima a schierarsi contro quella che sarebbe una falla enorme nel sistema di criptazione end-to-end: nelle scorse settimane, infatti, anche WhatsApp, Signal e tanti altri servizi di messaggistica hanno minacciato di abbandonare il paese nel caso in cui venisse effettivamente applicata l'Online Safety Bill.

Il governo britannico con questa nuova legge otterrebbe la possibilità di scansione e leggere i messaggi criptati end-to-end, alla ricerca di materiale illegare. Nonostante i propositi siano dei migliori, la proposta metterebbe a rischio la privacy di milioni di utenti che ogni giorno scambiano messaggi sulle più note piattaforme di comunicazione. Con un documento di ben 9 pagine, Apple ha illustrato le possibili alternative al governo, dichiarando di essere pronta a portar via dal Regno Unito sia iMessage che FaceTime.

Nel giro di otto settimane, tempo necessario per la discussione delle legge, conosceremo quindi il destino delle app di messaggistica istantanea del Regno Unito, che potrebbe trovarsi da un momento all'altro a dover utilizzare nuovamente i vecchi SMS.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le