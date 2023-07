Tesvor S7 Pro è il robot che aspira a tutta potenza, lava i pavimenti e costa solo 200€

Il nuovo alleato per le tue pulizie smart si chiama Tesvor S7 Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti con una potenza di aspirazione davvero niente male ed un prezzo super accessibile: ecco come fare per risparmiare, con codice sconto e l'immancabile spedizione EU!

Codice sconto Tesvor S7 Pro: il nuovo alleato per le pulizie, a soli 200€

Crediti: Tesvor

Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tesvor S7 Pro, le pulizie diventano un gioco da ragazzi: si tratta infatti di un dispositivo budget ma potente, in grado di offrire una potenza di aspirazione di ben 6.000 PA (in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato). Inoltre si tratta di una soluzione con mop integrato ed un contenitore per l'acqua (da 350 ml), in grado di spazzare e lavare i pavimenti. Il dispositivo utilizza la navigazione laser per mappare gli ambienti ed evitare gli ostacoli; inoltre funziona con Alexa e Google e può essere gestito tramite app. La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia.

Crediti: Tesvor

Il nuovo robot aspirapolvere Tesvor S7 Pro arriva su Geekbuying ed è in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa gratis: un alleato perfetto per le pulizie di casa, a soli 200€!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

