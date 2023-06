Spotify Supremium: il piano HiFi sarà piuttosto costoso

Sono anni che si parla del piano HiFi che Spotify tiene in cantiere ma che si ostina a non voler far debuttare, e questo 2023 potrebbe essere l'anno di lancio. Lo riporta Bloomberg: negli uffici dell'azienda verrebbe chiamato Supremium (nome probabilmente temporaneo), prima era conosciuto come Platinum, ma il succo rimane lo stesso, cioè un piano che permetta agli ascoltatori di fruire di musica lossless.

Spotify sta preparando il debutto del suo primo piano d'abbonamento in alta fedeltà musicale

La prima prova concreta dell'esistenza di questo piano comparve mesi fa, quando provando a disdire il proprio abbonamento un utente ricevette un presunto sondaggio per convincerlo a restare, dove oltre ai piani Free e Individual compariva anche quello inedito Platinum. Un pacchetto che comprenderebbe l'ascolto della libreria audio in formato lossless ma anche varie opzioni aggiuntive non ancora conosciute come Studio Sound, Headphone Tuner, Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro e Limited-ad Spotify Podcast.

Il tutto a un costo d'abbonamento pari a 19,99$ al mese, il ché spiegherebbe la volontà di Spotify di offrire un pacchetto ricco di funzionalità extra. Questo perché ci sono già servizi che, senza sovrapprezzo a 9,99€ al mese, offrono il supporto lossless sui brani: mi riferisco ad Amazon Music Unlimited, che arriva fino a 3.730 kbps di bitrate, ed Apple Music, che utilizza il codec ALAC Hi-Res fino a 24-bit/192 kHz. Ci sono poi Deezer Premium, che per 10,99€ tocca i 1,411 kbps, e Tidal HiFi Plus, che apparentemente come Spotify costa 19,99€ al mese in cambio di musica fino a 9.216 kbps.

I kbps (kilobit per secondo) sono l'unità di misura che determina la qualità d'ascolto di una canzone, rappresentando la velocità di trasmissione dei dati audio: maggiore è il numero di kbps, maggiore è la quantità di dati trasmessa per ogni secondo di riproduzione. Vien da sé che per apprezzare un bitrate così elevato sia necessaria una strumentazione adeguata, perché gli speaker dello smartphone o un paio di cuffie economiche non sono in grado di farne apprezzare la maggiore qualità.

Laura Pezzini, portavoce di Spotify, si è così espressa sulla notizia: “In Spotify, stiamo costantemente iterando e ideando per migliorare la nostra offerta di prodotti e offrire valore agli utenti. Ma non commentiamo speculazioni su possibili nuove funzionalità e non abbiamo nulla di nuovo da condividere in questo momento.” Tuttavia, secondo Bloomberg il piano HiFi di Spotify debutterà entro fine 2023, seppur resti da capire dove e a che prezzo mensile.

