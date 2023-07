Google e Samsung punteranno allo spazio con Android 14

Di tutte le tecnologie di ultima generazione, quella della comunicazione satellitare è potenzialmente una delle più utili ma allo stesso tempo delle meno diffuse, e questo lo sanno Google e Samsung. Finora, soltanto Apple, Huawei, ZTE e CAT l'hanno adoperata sui propri telefoni, e se si toglie l'ecosistema della mela quasi nessun utente Android può usufruirne. Fortunatamente, l'avvento di Android 14 ne faciliterà l'integrazione, e nei prossimi mesi ne inizieremo a vederne sempre di più.

Android 14 e comunicazione satellitare: Google e Samsung saranno i primi ad averla?

Anche se non è ancora stato reso disponibile al pubblico, scavando all'interno di Android 14 si trovano chiari riferimenti alla comunicazione satellitare, anche se non sarà sufficiente. Servirà anche la collaborazione con i chipmaker come Qualcomm e MediaTek, che dovranno creare chipset che integrino questa tecnologia. Entrambi ci stanno lavorando, ed è solo questione di tempo affinché ciò avvenga.

Fra i chipmaker non bisogna dimenticarci di Samsung, soprattutto in vista della serie Galaxy S24, che se tutto va come previsto sarà mosso dall'Exynos 2400. In precedenza, Samsung aveva spiegato ufficialmente perché la serie S23 non ha la comunicazione satellitare, ma i tempi sembrano maturi per introdurla con la serie successiva. Inoltre, sappiamo che Samsung produce anche i SoC Tensor di Google, pertanto se l'Exynos 2400 avrà questa tecnologia quasi certamente l'avrà il Tensor G3 della serie Pixel 8, che segnerà il debutto di Android 14, o al più tardi il Tensor G4 di Pixel 9. Sia che si parli di Samsung che di Google, i rumor parlano di comunicazione satellitare bidirezionale, che rispetto alla prima generazione “mono” beneficia della possibilità di inviare e ricevere messaggi via satellite.

