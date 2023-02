Galaxy S23 senza comunicazione satellitare: l’azienda spiega perchè

Se siete fra coloro che si aspettavano dell'introduzione della comunicazione satellitare a bordo della serie Samsung Galaxy S23, allora sarete rimasti delusi. Introdotta per la prima volta da iPhone 14, questa tecnologia rappresenta la “next-gen” in fatto di reperibilità telefonica, permette di rimanere connessi anche nelle zone più remote. È stato poi il turno di Huawei Mate 50 Pro, che per la prima volta l'ha portata nel mercato Android. E ci si aspettava che la serie S23 avrebbe seguito la strada intrapresa da Huawei ma così non è stato, e la compagnia ha spiegato il perché.

Samsung spiega perché non c'è la comunicazione satellitare sulla serie Galaxy S23

All'evento Unpacked 2023 di pochi giorni fa, il presidente TM Roh ha confermato l'interesse da parte degli utenti attorno alla comunicazione satellitare. Tuttavia, secondo il massimo dirigente di Samsung è ancora presto a causa delle limitazioni che gli utenti incontrerebbero nel provare a utilizzarla. “Quando è il momento giusto, l'infrastruttura e la tecnologia è pronta, ovviamente la nostra divisione mobile prenderà in considerazione anche l'adozione di questa funzione” ha affermato ai microfoni di CNET.

Per esempio, nel caso di Apple è sì presente questa modalità di connessione ma con una scarsa copertura geografica, inizialmente disponibile solo in USA e Canada e successivamente in alcune parti d'Europa; inoltre, gli utenti possono usare i satelliti soltanto per situazioni d'emergenza e non per comunicazioni di altro tipo. Di risposta, Samsung afferma di aver lavorato in tal senso migliorando i sensori presenti nei suoi smartphone ed espandendo la copertura 5G.

Nel frattempo, la partner Qualcomm ha ufficialmente presentato Snapdragon Satellite, servizio compatibile con Snapdragon 8 Gen 2, pertanto sembra solo questione di tempo prima di vederla anche sugli smartphone Android. Nonostante esistano già modelli in commercio con questo SoC, è necessario che lo Snap 8 Gen 2 venga modificato ad hoc per implementare la componentistica hardware necessaria, e al momento pare che nessuno di questi ce l'abbia. Considerato che Android 14 aggiungerà il supporto nativo alla comunicazione satellitare, è possibile che questa funzione arrivi nel mondo Android a partire dal 2024. Nel frattempo, personalità come Elon Musk si stanno muovendo per portare il 5G nello spazio.

