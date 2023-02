Anche MediaTek avrà la propria comunicazione satellitare: in arrivo al MWC 2023

In occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, MediaTek mostrerà per la prima volta la propria tecnologia di comunicazione satellitare, proprio come già fatto da Qualcomm ed Apple. In collaborazione con Motorola, il produttore taiwanese di chipset lancerà il nuovo sistema di phone-to-satellite su due nuovi smartphone ed un accessorio bluetooth.

Come Apple e Qualcomm, anche MediaTek è pronta a lanciare la propria comunicazione satellitare

Motorola defy 2 e CAT S75 saranno i primi due smartphone equipaggiati con la tecnologia di comunicazione satellitare di MediaTek, utilizzando lo standard 3GPP Non-Terrestrial Network invece di una tecnologia proprietaria come nel caso di Apple e Qualcomm. La tecnologia verrà lanciata in partnership con Bullitt, una compagnia che utilizza il servizio Satellite Connect per consentire la comunicazione tra smartphone e satellite.

MediaTek, inoltre, utilizzerà il nuovo chip per connettersi ai satelliti nell'orbita geostazionaria invece che a quelli presenti nell'orbita terrestre bassa. Questa tecnologia non sarà utilizzata solo per i messaggi di SOS, ma anche si potranno anche ricevere comunicazioni direttamente dal satellite.

Non resta che attendere il Mobile World Congress, quindi, per scoprire tutti i dettagli e le specifiche di questa nuova tecnologia che MediaTek andrà ad implementare nei propri chipset e di conseguenza negli smartphone del futuro.

