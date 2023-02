La modalità Astrofotografia di Samsung in arrivo su più smartphone, inclusi i Galaxy S20

Buone notizie in arrivo per i possessori di smartphone Samsung che vogliono scattare foto del cielo notturno! Secondo quanto riferito, Samsung starebbe lavorando ad un nuovo aggiornamento che introdurrà la modalità Astrofotografia su più smartphone Galaxy, inclusi quelli degli ultimi tre anni. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung potrebbe portare la modalità Astrofotografia su più smartphone Galaxy

Samsung ha introdotto la modalità Astrofotografia sulla serie Galaxy S22 attraverso l'app Expert RAW, ma questa non ha debuttato sulla serie Galaxy S23 come funzione standard. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una modalità che consente di scattare foto delle stelle e del cielo notturno utilizzando tempi di esposizione lunghi, che consentono di catturare dettagli che non sarebbero visibili in una foto notturna normale. Piuttosto, gli ultimi flagship del colosso coreano offrono l'interessante modalità astro-hyperlapse, che consente di creare video che mostrano il movimento delle stelle.

Ora, secondo le ultime indiscrezioni, l'aggiornamento One UI 5.1 porterà finalmente la modalità Astrofotografia su più dispositivi, inclusi quelli degli ultimi tre anni. Questi comprenderebbero gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S20, S21, S22, Z Fold 4, Z Fold 3 e Z Fold 2. Per quanto riguarda la funzione di astro-hyperlapse, invece, si dice che questa potrebbe non essere disponibile sugli smartphone precedenti alla serie Galaxy S23, pertanto potrebbe restare un'esclusiva di questi modelli.

Al momento, tuttavia, queste non sono altro che indiscrezioni e non è detto che sia effettivamente così. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

