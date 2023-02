Honor Magic 5 sarà il primo al mondo con display LTPO+Tandem

Sono anni che il produttore cinese di schermi BOE presenta innovazioni degne di nota: fra le più recenti ci sono il pannello più trasparente di sempre e le lenti a contatto per il metaverso, ma potrei citare anche lo schermo rollable di OPPO X e la costruzione della più grande fabbrica al mondo. E secondo indiscrezioni, Honor Magic 5 potrebbe presto diventare il primo smartphone al mondo a poter vantare la sua nuova tecnologia LTPO+Tandem: vediamo di cosa si tratta.

BOE presenta la nuova tecnologia LTPO+Tandem: debutto su Honor Magic 5

Annunciata di recente da BOE, questa nuova tipologia di schermo presenta due stack di pannelli OLED (da qui il termine “Tandem“): oltre allo strato ETL (Electron Transport Layer) e quello HTL (Hole Transport Layer) viene inserito nel mezzo un ulteriore strato CGL (Charge Generation Layer). Avendo due strati di emissione, questo schermo garantisce consumi abbassati del 20% rispetto ad altri schermi OLED di pari qualità e una longevità aumentata del 300/400%. Questo senza comprometterne le qualità, potendo vantare oltre 1.600 nits di luminosità massima e tecnologia LTPO per la regolazione dinamica del refresh rate.

Per quanto riguarda le tempistiche, però, ci sono voci discordanti: secondo i rumors dall'Asia, Honor e BOE stanno discutendo per un prodotto previsto per fine 2023, ma sappiamo che la serie Honor Magic 5 farà il suo debutto a breve, cioè al MWC 2023. E considerato che questa tecnologia si vocifera che sarebbe implementata solo su Honor Magic 5 Ultimate, le opzioni sono due: o questa variante verrà presentato più avanti o il modello della serie Magic in questione potrebbe essere un altro. Anche perché l'obiettivo per BOE sarebbe quello di sfoggiare questa tecnologia e far sì che Apple gli affidi anche la produzione degli schermi per iPad (attualmente in mano a Samsung ed LG), dopo aver conquistato una grossa fetta su iPhone.

