Le novità FRITZ in arrivo al MWC 2023: fibra, Wi-Fi 7, 5G e Smart Home

AVM presenterà durante il Mobile World Congress di Barcellona l'attuale generazione di dispositivi per la connessione: fibra e DSL in un unico FRITZ!Box, 10 gigabit/s con la fibra, Internet veloce con il 5G, Wi-Fi 7 con Mesh tri-band a 6 GHz, oltre a nuove funzionalità per la Smart Home grazie agli standard DECT ULE, Zigbee e Matter.

AVM al MWC 2023: ecco le novità FRITZ in arrivo all'evento tech dell'anno

FRITZ!Box 5690 Pro

Dal 27 febbraio al 2 marzo, AVM presenterà tutte le novità FRITZ! al MWC 2023, presso la Hall 7 allo stand 7E53. Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro combina per la prima volta fibra ottica e DSL in un unico dispositivo. Questa combinazione consente un accesso a Internet veloce e offre flessibilità in quelle zone in cui la fibra ottica non è ancora stata installata. Il dispositivo include anche una rete tri-band molto potente a 6 GHz, la nuova terza banda di frequenza Wi-Fi, e supporta l'attuale standard wireless Wi-Fi 6 e il Wi-Fi 7, la prossima generazione di connessioni Wi-Fi, con miglioramenti in termini di latenza, velocità e volume di produzione.

Questa combinazione consentirà in futuro una potente comunicazione wireless per tutte le applicazioni real time come, ad esempio, il cloud computing, il gaming e la realtà virtuale. Ovviamente non mancano ulteriori funzionalità per la Smart Home: oltre a DECT ULE, il box dispone anche dello standard wireless Zigbee ed è predisposto per Matter

FRITZ!Box 5690 XGS

Tra le novità al MWC 2023 abbiamo FRITZ!Box 5690 XGS, un FRITZ!Box in fibra ottica ultraveloce in grado di raggiungere velocità fino a 10 gigabit/s nelle reti in fibra ottica grazie allo standard XGS-PON. Il box include Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, una porta WAN/LAN da 10 gigabit e l'intera gamma di funzioni FRITZ! per la telefonia, la Smart Home e il networking. Oltre a DECT ULE, supporta anche Zigbee ed è compatibile con Matter.

FRITZ!Box 6860 5G

Abbiamo poi FRITZ!Box 6860 5G per navigare e accedere a servizi streaming con una connessione superveloce attraverso le reti mobili 5G. Supporta il 5G (NSA, SA), l'LTE e raggiunge velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit/s. Inoltre, include Wi-Fi Mesh con standard Wi-Fi 6 in grado di distribuire i dati in modalità wireless in tutta la casa. Grazie al nuovo design di dimensioni ridotte e alla connessione per l’alimentazione tramite Power over Ethernet, il FRITZ!Box 6860 5G può essere collocato in modo flessibile in qualsiasi punto della casa, anche su una parete. Il FRITZ!Box 6860 5G include una pratica funzionalità che assicura che il dispositivo sia inserito nell’ambiente di casa in modo ottimale.

Altre novità

AVM amplia l’offerta FRITZ! per la Smart Home con la tecnologia wireless Zigbee. Oltre a DECT ULE, i dispositivi con Zigbee possono ora essere collegati direttamente tramite il FRITZ!Box.

I primi prodotti a supportare sia Zigbee che DECT sono il FRITZ!Box 5690 Pro, il FRITZ!Box 5690 XGS e il nuovo FRITZ!Smart Gateway, che combina DECT e Zigbee in un unico dispositivo e amplia l’offerta FRITZ! per la Smart Home con una serie di nuove applicazioni.

Nuove possibilità di integrazione, soprattutto per il controllo dell'illuminazione delle luci LED Zigbee e di altri produttori che possono essere facilmente integrate nella Smart Home di FRITZ!.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il