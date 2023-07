Xiaomi lancia il nuovo purificatore da scrivania: acqua calda o fredda in pochi istanti

Siamo nel pieno dell'estate e Xiaomi ha pensato ad un nuovo prodotto per tenerci sempre idratati: il nuovo Mijia Desktop Water Purifier arriva in una versione rivisitata per fornire agli utenti la possibilità di avere all'instante acqua sia calda che fredda, oltre che alla classica “temperatura ambiente“.

Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier arriva in Cina: adesso anche con acqua calda e fredda

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier Hot and Cold è un dispositivo per la purificazione dell'acqua in grado di riscaldare e raffreddare i liquidi in pochi secondi. Grazie al compressore integrato, il purificatore può erogare acqua fredda fino ad una temperatura di soli 5°, conservandola pronta all'uso fino a 15°. Con un sistema di riscaldamento fino a 2100W, invece, il dispositivo riscalda l'acqua purificata in soli 3 secondi, per erogarla alla temperatura richiesta.

Tramite il display sulla parte frontale del dispositivo è possibile regolare le impostazioni relative alla temperatura, scegliendo fra 56 livelli diversi. Per semplificare l'uso, Xiaomi ha pensato a quattro “macro” impostazioni tra cui scegliere, ovvero: acqua fredda, acqua bollente, temperatura ambiente ed una modalità apposita per far fermentare il latte.

Crediti: Xiaomi

In qualità di purificatore, questo dispositivo si occupa naturalmente di eliminare le impurità dall'acqua grazie ad un sistema di filtraggio a 6 livelli, con doppio UV antibatterico e filtraggio degli elementi con osmosi inversa.

Xiaomi Mijia Desktop Water Purifier Hot and Cold è disponibile in Cina al prezzo di lancio di circa 265€ (2099 yuan). Al termine del periodo promozionale, il prezzo salirà fino a 315€ (2499 yuan). Al momento non ci sono informazioni relative ad una eventuale commercializzazione internazionale di questo prodotto.

