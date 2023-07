Lenovo Legion Y700 (2023) ufficiale: il tablet da gaming si fa più compatto e più potente!

Dopo le anticipazioni della scorsa settimana finalmente il nuovo tablet da gaming di Lenovo è ufficiale: ancora una volta si tratta di una soluzione compatta, facile da trasportare, ma che non rinuncia alle performance. Ecco tutte le novità di Lenovo Legion Y700 (2023) su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Lenovo Legion Y700 (2023): tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Lenovo

Il look di Lenovo Legion Y700 (2023) cambia rispetto alla generazione precedente, in questo caso introducendo una dual camera posteriore in un modulo rettangolare. Le dimensioni si fanno più compatte, con uno spessore di 7,6 mm ed un peso di 348 grammi (contro i 7,9 mm e i 375 grammi del capitolo dello scorso anno). Frontalmente ritroviamo uno schermo LCD da 8,8″, ora con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) e refresh rate a 144 Hz. Il pannello presenta il 100% della gamma DCI-P3, una luminosità di picco di 500 nit e non si fa mancare il supporto agli stilo. Lungo il corpo del dispositivo sono presenti due porta USB Type-C (rispettivamente su un lato lungo ed uno corto).

Specifiche tecniche

Crediti: Lenovo

Mentre il primo capitolo è basato su un chipset di fascia medio alta, le specifiche tecniche di Lenovo Legion Y700 (2023) alzano il tiro con lo Snapdragon 8+ Gen 1. Si tratta di un SoC octa-core a 4 nm e fino a 3,2 GHz di frequenza massima, supportato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 3.1.

Crediti: Lenovo

Ad alimentare il nuovo tablet troviamo una batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 45W mentre per raffreddare il tutto è presente un sistema al liquido con camera di vapore. Il comparto fotografico è basato su un doppio modulo da 13 + 2 MP, mentre per i selfie abbiamo un sensore da 8 MP. Non mancano speaker stereo, il supporto Dolby Vision-Atmos, Wi-Fi 6, Android 13 sotto forma di ZUI 15.

Lenovo Legion Y700 (2023) – Prezzo e uscita

Crediti: Lenovo

Il nuovo tablet da gaming Lenovo Legion Y700 (2023) è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di circa 300€ al cambio attuale (12/256 GB a 2,399 CNY) fino ad un massimo di circa 350€ per la variante top da 16/512 GB (2,799 CNY). Visto il destino del primo capitolo è molto probabile che questo dispositivo non vedrà mai la luce in Italia. Niente paura perché la versione CN è già disponibile all'acquisto (con servizi Google e Play Store preinstallati). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

