Dove comprare il tablet da gaming Lenovo Legion Y700

Mentre i principali produttori di tablet (come nel caso di OPPO, vivo e Xiaomi) sono concentrati su dispositivi “classici”, Lenovo è stato il primo brand a pensare ad un modello da gaming. Il risultato è un tablet accessibile e completo, adatto per giocare e godere al meglio di qualsiasi contenuto multimediale. E se puntate al risparmio, allora siete capitati nel posto giusto: andiamo a dare un'occhiata a dove comprare Lenovo Legion Y700, per giocare alla massima potenza!

Aggiornamento 17/05: il tablet da gaming scende a meno di 300€ con il nuovo codice sconto dedicato. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Lenovo Legion Y700: ecco dove comprare il tablet da gaming economico

Lanciato insieme al nuovo smartphone da gaming Y90, il tablet Lenovo Legion Y700 punta ad un'utenza ben precisa offrendo un look semplice ma accattivante ed una scheda tecnica solida, perfetta per giocare. Il dispositivo monta un display da 8.8″ con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e supporto HDR10/Dolby Vision.

Il chipset è lo Snapdragon 870, accompagnato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Concludiamo citando la batteria da 6.550 mAh con ricarica da 45W, un sistema di raffreddamento avanzato (con una superficie super ampia) e speaker stereo JBL.

Cercate un tablet compatto, votato al gaming e in grado di regalare soddisfazioni? Allora ecco dove comprare Lenovo Legion Y700, l'ultimo arrivato del brand cinese!

Per tutti i dettagli sul tablet da gaming di Lenovo date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al debutto del terminale.

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è in versione multilingue (ma non vengono specificate quali). Comunque, conoscendo i precedenti con i tablet di Lenovo, non è da escludere la presenza sia della lingua italiana che dei servizi Google con il Play Store. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo tablet di Lenovo.

