Non solo flagship, ma anche novità per i Mi Fan in attesa del successore di Xiaomi Pad 5 (il dispositivo che ha segnato il risveglio del settore dei tablet Android). La casa cinese ha presentato il nuovo modello Ultra, ma tra i protagonisti dell'evento di aprile non poteva mancare anche una nuova generazione di tablet: andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi Pad 6 e 6 Pro, già disponibili all'acquisto (e c'è anche un coupon esclusivo per risparmiare).

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: ecco dove comprare i nuovi tablet del brand

La nuova coppia di tablet si presenta come una sorta di aggiornamento della scorsa generazione: abbiamo un look rinnovato, che segue lo stile della serie 13, e varie migliorie. Xiaomi Pad 6 monta uno Snpadragon 870, mentre il fratello maggiore opta per lo Snapdragon 8+ Gen 1. Lato autonomia troviamo batterie da 8.840/8.600 mAh, con ricarica da 33W e da 67W.

Il display di entrambi i modelli è una soluzione LCD da 11″ con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz; insomma, due terminali perfetti per la produttività e l'intrattenimento.

Se volete saperne di più sui nuovi tablet della casa cinese, eccovi serviti con il nostro approfondimento dedicato. Per chi vuole passare subito al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro! E per i veri intenditori, non perderete il nuovo Xiaomi 13 Ultra e Band 8 (entrambi già acquistabili a prezzo scontato).

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

I tablet sono dotati della MIUI 14 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai nuovi Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il