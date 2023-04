Xiaomi Band 8 non è ancora ufficiale ma è già su AliExpress

Il 18 aprile è un giorno importante per i Mi Fan ma non soltanto per il debutto del nuovo Xiaomi 13 Ultra. Oltre al super flagship ci sarà anche l'ultima smartband del brand: sappiamo bene che si tratta di uno dei prodotti più attesi dagli appassionati. Volete mettere le mani sul wearable il prima possibile? Allora vi segnaliamo che Xiaomi Smart Band 8 è già disponibile su AliExpress ed è anche in offerta lampo!

Xiaomi Smart Band 8 debutta in preordine su AliExpress

Durante l'evento del 18 aprile sarà presentato anche Xiaomi 13 Ultra in versione Global mentre la nuova smartband dovrebbe restare in Cina, almeno per ora. Il debutto in occidente – seguendo la scia della precedente Band 7 – potrebbe avvenire verso fine giugno, ma si tratta solo di una supposizione.

Per quanto riguarda le caratteristiche della Xiaomi Smart Band 8 al momento non si conoscono tutti i dettagli. Il dispositivo presenta un nuovo sistema di aggancio dei cinturini: la versione base presenta la classica soluzione sportiva (nelle colorazioni Black e White) ma ci saranno anche dei cinturini particolari, in simil-pelle e dallo stile più elegante.

Inoltre il nuovo wearable può anche essere indossato come una collana oppure agganciato alle scarpe per tracciare gli allenamenti. In questo caso si tratta di cinturini speciali, mentre la versione presente su AliExpress è nella colorazione bianca.

La nuova Xiaomi Band 8 è attualmente in fase di prevendita su AliExpress, in versione China (ovviamente in lingua cinese e inglese), al prezzo di circa 67€. Se siete curiosi di scoprire l'ultima incarnazione della smartband della compagnia (prima del debutto Global), allora eccovi serviti. In alternativa potete attendere l'uscita alle nostre latitudini.

