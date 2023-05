OnePlus 11: la fotocamera migliora, ma niente top 10 di DxOMark

Nonostante gli sforzi, OnePlus non è mai riuscita a creare un vero e proprio camera phone, e OnePlus 11 non fa differenza, come si evince anche dai risultati raggiunti su DxOMark. Non che sia la volontà della compagnia: c'è OPPO per quello, che con la sua ultima serie Find X6 è riuscita a scalare il podio e stabilirsi fra i migliori del settore. Ma questo non significa che OnePlus 11 sia da scartare, pertanto vediamo cosa ne pensa il team parigino del suo reparto foto/video.

DxOMark ci parla della fotocamera di OnePlus 11, fra com'è migliorata e cosa c'è da migliorare

Ecco come si compone il comparto fotografico di OnePlus 11:

Primario Sony IMX890 da 50 MP f/1.8, sensore da 1/1.56″, pixel da 1 µm, PDAF, OIS

f/1.8, sensore da 1/1.56″, pixel da 1 µm, PDAF, OIS Ultra-grandangolare/macro Sony IMX581 da 48 MP f/2.2, FoV di 115°, sensore da 1/2″, pixel da 0.8 µm

f/2.2, FoV di 115°, sensore da 1/2″, pixel da 0.8 µm Teleobiettivo 2x Sony IMX709 da 32 MP f/2.0, sensore da 1/2.74″, pixel da 0.8 µm

Con un punteggio pari a 127 punti, OnePlus 11 ha dimostrato di saper catturare foto dalla buona esposizione e dall'ampia gamma dinamica in pressoché ogni situazione, da sempre uno dei punti di forza della fotocamera OnePlus. Nelle foto riesce a tenere alto il livello di dettaglio e basso quello del rumore, e se si parla di modalità aggiuntive quella Ritratto separa bene soggetto e sfondo, segno che il software di OnePlus è ben realizzato. Ma non mancano i problemi, fra artefatti vari e l'instabilità del bilanciamento del bianco e anche della resa cromatica, seppur ci sia di mezzo Hasselblad a tarare i colori. Parlando dei sensori aggiuntivi, l'ultra-grandangolare restituisce immagini soddisfacenti per luci e colori, mentre il teleobiettivo perde di dettaglio anche a causa della ristretta lunghezza focale.

Registrando video con OnePlus 11, le clip hanno gli stessi pregi e difetti delle foto: bene per esposizione, range dinamico, dettagli e rumore, male per bilanciamento del bianco e fedeltà dei colori.

Ecco come rimane invariata la top 10 di DxOMark:

156 – Huawei P60 Pro 153 – OPPO Find X6 Pro 152 – Honor Magic 5 Pro 150 – OPPO Find X6 149 – Huawei Mate 50 Pro 147 – Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate 146 – iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 143 – Huawei P50 Pro 141 – iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, Xiaomi 11 Ultra 140 – Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 Ultra, vivo X90 Pro+

