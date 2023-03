Dove comprare OPPO Pad 2 (e accessori)

Oltre ai top di gamma della serie Find X6, OPPO ha presentato anche il suo nuovo tablet, un dispositivo che cambia completamente stile e target rispetto alla generazione precedente. Andiamo a scoprire dove comprare OPPO Pad 2, insieme all'ultima Pencil 2 e agli altri accessori dedicati!

OPPO Pad 2: dove comprare il nuovo tablet premium del brand

Rispetto al modello precedente, OPPO Pad 2 cambia look (con un modulo fotografico circolare posizionato al centro della scocca) e si affida a MediaTek, con il Dimensity 9000. Il tablet offre un ampio schermo da 11,6″ 2.8K con refresh rate a 144 Hz, una capiente batteria da 9.510 mAh con ricarica da 67W, Android 13 ed una doppia fotocamera (fronte/retro).

Per saperne di più sull'ultimo tablet di OPPO, sai un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Per scoprire dove comprare OPPO Pad 2 (e i relativi accessori), continua a leggere!

GizTop

Il nuovo tablet di OPPO è dotato della ColorOS 13 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Oltre al tablet è possibile anche acquistare i nuovi accessori dedicati:

