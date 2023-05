Google combatte le fake news generate dall’IA analizzando ogni immagine

La popolarità delle intelligenze artificiali generative sta crescendo e con loro anche le fake news create utilizzando proprio questi strumenti. Per combattere il fenomeno, Google ha introdotto in Ricerca un nuovo strumento che permette l'analisi dettagliata delle immagini che compaiono tra i risultati di ricerca, in modo da evidenziare eventuali falsi.

About this image: il nuovo strumento di Google per arginare le fake news

About this image è un nuovo strumento presentato da Google negli ultimi giorni che consente l'analisi approfondita delle immagini che compaiono nei risultati di ricerca. Grazie a questo nuova funzione, è possibile effettuare una ricerca approfondita sulla vera origine dell'immagine, mentre quelle già identificate vengono etichettate in base alla loro originalità.

Per esempio, un'immagine esplicitamente generata da Midjourney verrà etichettata come tale, mentre l'analisi di un'immagine che rappresenta un falso sbarco sulla luna rivelerà che stiamo leggendo una fake news. Nella sua analisi, About this image prende in considerazione diversi fattori, tutti legati alla creazione dell'immagine e alla sua diffusione su internet. Elencate di seguito, trovate le funzioni peculiari di questo strumento.

Analisi delle immagini simili e della loro prima indicizzazione su Google

Analisi della possibile prima apparizione dell'immagine

Analisi della presenza online dell'immagine (notizie, social, siti di fact checking)

Google quindi sembra aver messo a punto un ottimo strumento in grado di combattere in modo efficiente (seppur passivo) il fenomeno delle fake news. Non possiamo far altro che augurarci che About this image catturi quante più immagini false e che le segnali come tali in modo che le persone non vengano tratte in inganno.

