Apple tentenna: il futuro dell’iPad pieghevole è incerto

La categoria dei dispositivi pieghevoli è ancora oggetto di controversie, data la maggiore fragilità strutturale rispetto ai prodotti tradizionali, e questo Apple lo sa bene. Anche se sono tre anni che esistono, al momento un iPhone pieghevole non sembra essere nei piani di Cupertino, ma questo non significa che non si stiano testando strade alternative. Una su tutte un iPad pieghevole, un dispositivo che potrebbe trarre più vantaggio da questo tipo di formato rispetto a uno smartphone.

Ci vorrà ancora tempo prima di assistere alla presentazione del primo iPad pieghevole

Sono mesi che si parla di un possibile iPad pieghevole, ma se inizialmente gli analisti miravano al 2024 come possibile anno d'esordio, la realtà sarebbe meno ottimistica di così. In occasione della SID Review, il direttore esecutivo di Samsung Display ha affermato che c'è molto interesse attorno a un formato pieghevole in cui ci sia un display da 13″ da chiuso che diventa da 25″ una volta aperto, aggiungendo: “stiamo migliorando le caratteristiche del dispositivo per rendere le pieghe pieghevoli meno evidenti“.

A tal proposito, si vocifera che Apple stia lavorando al fianco di Samsung ed LG per la realizzazione di un ibrido tablet/notebook da 20″, e proprio la partecipazione di Apple sarebbe sostanzialmente necessaria al raggiungimento del suddetto traguardo. Da sempre, Apple tende a lanciare un prodotto solo quando è veramente pronto, e probabilmente l'idea di lanciare un pieghevole con una piega visibile va contro l'estetica dell'azienda.

Attualmente, quasi tutti gli smartphone pieghevoli hanno tecnologia Ultra Thin Glass (UTG) per la copertura dello schermo flessibile, ma quando si parla di diagonali più ampie potrebbe rivelarsi una scelta troppo costosa. Al suo posto ci sarebbe la pellicola di poliimmide, cioè quella che proteggeva lo schermo del primo Samsung Galaxy Fold ma la cui piega era ben più visibile dei modelli di ultima generazione, oltre a soffrire di peggiori prestazioni nella visibilità.

C'è ancora del lavoro da fare affinché Apple possa ritenersi soddisfatta e prepararsi a lanciare al grande pubblico un pieghevole; anche quando si parla di MacBook pieghevole, il lancio non sarebbe previsto prima del 2026, mentre per avere un iPhone pieghevole potrebbe volerci così tanto tempo che qualcuno ha deciso di farselo da solo.

