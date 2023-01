Rincaro di Amazon Music Unlimited: aumenta il prezzo anche in Italia?

Il prezzo di Amazon Music Unlimited cambierà, e più nello specifico aumenterà, a partire dal prossimo 21 febbraio, per consentire al colosso della tecnologia di continuare a fornire contenuti e funzionalità aggiuntive. Quanto costerà l'abbonamento al servizio e, soprattutto, la modifica interessa anche l'Italia? Parliamone.

Il prezzo di Amazon Music Unlimited aumenterà anche in Italia?

Amazon ha deciso di aumentare il prezzo di Music Unlimited, il suo servizio di musica in streaming che offre accesso a milioni di brani musicali, playlist, stazioni radio e podcast, nella formula con skip illimitati, ascolto offline e privo di interruzioni pubblicitarie. Più nello specifico, a partire dal prossimo 21 febbraio 2023, l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited costerà 1$ in più al mese e prevedrà le seguenti tariffe:

Il piano individuale passerà da $ 9,99 a $ 10,99 al mese .

passerà da $ 9,99 a . Il piano per studenti, invece, passerà da $ 4,99 a $ 5,99 al mese.

Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, no. L'aumento del prezzo di Amazon Music Unlimited non ci riguarda, o almeno per il momento. Non sappiamo, infatti, se in futuro Amazon deciderà di applicare queste modifiche anche al nostro Paese, ma l'ipotesi non ci stupirebbe dal momento in cui già lo scorso anno abbiamo assistito all'aumento del canone mensile e annuale dell'iscrizione al programma Prime, che è passato rispettivamente da 3,99€ a 4,99€ al mese, e da 36€ a 49,90€ all'anno.

Per il momento, le modifiche interessano i soli utenti del Regno Unito e degli Stati Uniti, i quali potranno continuare ad utilizzare il servizio alla tariffa attuale fino al 21 febbraio 2023. La nuova tariffa, infatti, verrà applicata al rinnovo successivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il