Realme 11X: spunta un “nuovo” modello, fra immagini e specifiche

Per la prima volta, la cosiddetta serie Number potrebbe accogliere un inedito modello X: prima abbiamo avuto Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+, dopodiché è stato presentato Realme 11 4G e adesso ci prepariamo al lancio di Realme 11X.

La serie 11 sta per dare il benvenuto all'inedito Realme 11X: ecco cosa sappiamo

L'immagine trapelata in rete ci mostra un Realme 11X adattato agli ultimi trend costruttivi in ambito smartphone, composto da un frame perimetrale piatto e uno schermo punch-hole centrale. Manca un'immagine del retro, anche se da un modello mid-range non ci aspettiamo grandi novità in termini estetici. Sarebbe disponibile in due colorazioni, Midnight Black e Purple Dawn, e in due tagli di memoria: 6/128 GB e 8/128 GB, mentre mancano dettagli sulle restanti specifiche tecniche.

Secondo le voci di corridoio, Realme 11X dovrebbe essere simile alla versione Global di Realme 11 5G, che ricordiamo essere diversa rispetto a quella cinese. Tuttavia, non sarebbe un rebrand 1:1 in quanto alcune specifiche cambierebbero, come la ricarica che scenderebbe da 67W a 33W, per una batteria che sarebbe quindi da 5.000 mAh. Qualora la scheda tecnica fosse condivisa, avremmo uno smartphone con schermo IPS da 6,72″ Full HD+ a 120 Hz, chipset Dimensity 6100+ a 6 nm, doppia fotocamera da 108+2 MP e selfie camera da 16 MP.

