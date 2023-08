Apple lancia iOS 17 Beta 6: tutte le novità

Da qualche ora è disponibile ufficialmente la sesta beta di iOS 17, il nuovo sistema operativo mobile di Apple che debutterà in occasione del lancio dei nuovi iPhone 15. Lo sviluppo del nuovo aggiornamento sembra ormai essere arrivato al termine e le versioni di test si occupano principalmente di apportare modifiche minori e migliorare quella che è l'esperienza utente eliminando i bug che vengono segnalati nel corso delle settimane direttamente da utenti e sviluppatori.

Il lancio ufficiale di iOS 17 è sempre più vicino

iOS 17 Beta 6 è disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori, ma non aspettatevi nuove funzioni: in questa fase dello sviluppo, infatti, gli ingegneri di Apple si stanno occupando di risolvere quanti più bug possibili per rendere più godibile l'esperienza utente quando il sistema operativo verrà lanciato ufficialmente per tutti. Sembra esserci, tuttavia, grande indecisione sulla nuova posizione del pulsante per la chiusura della chiamata che nelle ultime versioni beta ha cambiato di continuo la sua ubicazione.

In iOS 17 Beta 5, Apple ha spostato il pulsante per riagganciare la telefonata nei sei pallini che compongono il tastierino dell'app Telefono, in ultima posizione. Con la nuova Beta 6, l'icona per la chiusura della chiamata torna ad essere centrale, ma sempre incorporata nei sei pallini e non più in una posizione di rilievo come accaduto con iOS 17. Questa versione di test, inoltre, modifica ancora una volta la veste grafica dell'app Messaggi che guadagna l'icona “+” per accedere alla lista delle estensioni disponibili.

Come sempre, è possibile scaricare il nuovo aggiornamento tramite le Impostazioni, accedendo al menu “Generali > Aggiornamento software” e selezionando dal menu a tendina la tipologia di software desiderata (in questo caso Developer Beta).

