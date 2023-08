Arrivano le Storie su Telegram: disponibili per tutti

Aggiornamento 16/08: le storie di Telegram adesso sono disponibili per tutti su Android ed iOS. Trovate tutti i dettagli, gli aggiornamenti, e i link per il download direttamente all'interno dell'articolo.

Ormai Telegram ha valicato i confini dell'app di messaggistica per diventare qualcosa di più, vicino ad un social network. L'ultima novità è stata annunciata circa un mese fa ed ora sembra sia cominciato il roll out in Italia. Telegram ha introdotto le Storie, brevi video che possono essere pubblicati dagli utenti, ma pare che la nuova funzione non sia al momento disponibile per tutti.

Telegram dà il via al rilascio delle Storie, ma per ora si tratta di una funzione limitata

Come anticipato poco sopra, Telegram ha annunciato l'arrivo delle Storie a fine giugno: una vera e propria stoccata ai principali social, con una funzione che mira a rivoluzionare ancora una volta l'app di “messaggistica”. Dopo aver sfidato i grandi nomi del settore con le videochiamate di gruppo (in stile Zoom) e le dirette streaming, ora tocca alle Storie. Si tratta di una novità in stile Instagram e WhatsApp, ossia la possibilità di registrare video che possono essere visualizzati dai propri contatti.

Ora Telegram ha dato il via al rilascio delle Storie – anche in Italia e anche sulla versione Desktop dell'app – ma si tratta di una novità limitata ai soli utenti Premium. Il servizio in abbonamento di Telegram permette di accedere ad una serie di contenuti esclusivi pagando una cifra mensile oppure annuale.

Le nuove Storie di Telegram sono proprio come quelle dei principali rivali: i video spariscono dopo un determinato lasso di tempo (ma in questo caso è scelto dall'utente, ossia 6, 12, 24 o 48 ore). Per ora, quindi, la nuova funzione è esclusiva degli utenti a pagamento; tuttavia il messaggio recita “Al momento possono pubblicare storie solo gli abbonati a Telegram Premium”, dettaglio che lascia intendere che non resterà una funzione esclusiva, ma arriverà anche per gli utenti non paganti.

Aggiornamento 16/08: disponibile per tutti

Con la recente pubblicazione della versione 10.0 per Android ed iOS, Telegram ha reso disponibile a tutti la pubblicazione delle storie. Come riportato nel changelog ufficiale, con l'ultimo aggiornamento è possibile sfruttare la funzione che prima era esclusiva per gli abbonati Premium. Per sfruttare la nuova funzione liberamente non dovrete far altro che scaricare l'ultimo aggiornamento disponibile per l'app mobile del noto servizio di messagistica istantaneo e fare tap sulla nuova icona della fotocamera che porterà alla creazione della vostra prima storia.

