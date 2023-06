Telegram annuncia le Storie e diventa ancora più social!

Arriva una grande novità per Telegram: l'app di messaggistica si prepara a ricevere le Stories, ovvero delle brevi clip simili alle Storie di Instagram. Insomma ormai è chiaro l'intento degli sviluppatori, ossia trasformare la loro creatura in qualcosa di più. Telegram ha già sfidato tutti i grandi social, le app di videoconferenze come Zoom e non solo: ora si appresta ad aggiungere un altro tassello!

Telegram Stories, arriva l'annuncio: le Storie arriveranno a luglio

Le Storie di Telegram (o Stories se preferite) arriveranno nel mese di luglio: l'annuncio proviene direttamente dal fondatore Pavel Durov tramite un post. Il grande capo ha annunciato il debutto delle Storie con una breve clip in cui ne mostra il funzionamento: si tratta di una funzione simile ai video ridotti di Instagram e WhatsApp, con la possibilità di registrare clip che possono essere visualizzate dai contatti. Inoltre è anche possibile aggiungere più storie, proprio come avviene con le app rivali.

Il fondatore di Telegram ha specificato anche quali saranno gli aspetti principali della nuove Storie.

Al centro di questa novità ci sarà la Privacy : gli utenti potranno decidere se rendere le storie private;

: gli utenti potranno decidere se rendere le storie private; l' interfaccia dedicata sarà minimale ed espandibile, quindi facile da richiamare e nascondere;

dedicata sarà minimale ed espandibile, quindi facile da richiamare e nascondere; non mancherà il supporto Dual Camera, in modo da poter utilizzare in contemporanea sia la fotocamera frontale che quella posteriore;

gli utenti potranno scegliere la durata delle Storie: queste scompariranno dopo 6, 12, 24 o 48 ore dalla pubblicazione, in base alle preferenze degli utenti.

Come anticipato anche poco sopra, le Storie di Telegram arriveranno a luglio (a inizio mese): non appena disponibili vi aggiorneremo con tutti i dettagli!

