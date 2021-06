Telegram 7.8 introduce le videochiamate di gruppo e gli sfondi animati

Nonostante il successo di WhatsApp (a parte qualche scivolone), il panorama delle app di messaggistica vede solo un software particolarmente completo e sempre pronto a migliorarsi con novità degne di nota, da far accapponare la pelle alle rivali. Ovviamente stiamo parlando di Telegram, app che è riuscita ad imporsi tra le preferenze di tantissimi utenti proprio grazie all'attenzione degli sviluppatori al mondo circostante e al feedback dei fan. Ora finalmente il grande passo è stato fatto: l'aggiornamento a Telegram 7.8 lancia il guanto di sfida a Zoom con le videochiamate di gruppo!

Telegram si aggiorna alla 7.8 con le videochiamate di gruppo: Zoom e simili devono cominciare a tremare?

Ad ogni nuovo aggiornamento Telegram introduce novità significative e il nuovo update non è da meno, con l'arrivo delle videochiamate di gruppo in linea con Zoom ed altre piattaforme che hanno facilitato il lavoro durante lo smart working e la didattica a distanza. Il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di rilascio ed introduce una dimensione video alle chat vocali di gruppo. Come si evince anche dalla breve clip in basso, Telegram diventa in tutto e per tutto una piattaforma per videoconferenze, con tanti partecipanti, la possibilità di intervenire, la condivisione dello schermo, la cancellazione del rumore di fondo e non solo.

Questa novità non riguarda solo gli smartphone ma anche i tablet e la versione desktop dell'app. Le videochiamate di gruppo di Telegram si preannunciano particolarmente interessanti, sia in ambito consumer e business, grazie alle funzionalità che le avvicinano a Zoom, con uno stacco netto rispetto alle app di messaggistica rivali.

Come funzionano le videochiamate di gruppo di Telegram

Per attivare il video basta cliccare il pulsante apposito, presente accanto all'icona centrale del microfono, all'interno di una chat di gruppo. Basta toccare su qualsiasi video per visualizzarlo a schermo intero. Se si fissa un video, questo rimarrà in primo piano mentre i nuovi utenti si uniscono alla chiamata e accendono le loro videocamere.

Mentre i partecipanti solo audio sono illimitati, la parte video è attualmente disponibile per le prime 30 persone che si uniscono alla chat vocale. Questo limite aumenterà presto man mano che le chat vocali inizieranno a essere usate per lo streaming dei giochi, eventi dal vivo e altro. Oltre al video della fotocamera, gli utenti possono anche condividere il proprio schermo – o entrambi contemporaneamente.

Tablet e computer hanno più spazio sullo schermo e offrono più opzioni di visualizzazione: basta toccare il pulsante apposito in alto a destra per aprire il pannello laterale e visualizzare a metà schermo la griglia dei video e dell'elenco dei partecipanti, ottimizzata sia per l'orientamento verticale che orizzontale.

Altre novità di Telegram 7.8: arrivano gli sfondi animati

Oltre alle videochiamate di gruppo Telegram 7.8 porta con sé anche altri novità. Tra queste troviamo gli sfondi animati per le chat: si tratta di sfondi sfumati multicolore generati con un algoritmo dedicato, i quali si muovono ad ogni messaggio inviato. I nuovi sfondi sono disponibili nella sezione dedicata allo Sfondo Chat delle Impostazioni dell'app.

Inoltre la nuova versione dell'app permette di creare e condividere i propri sfondi animati, per personalizzare ulteriormente l'utilizzo di Telegram.

