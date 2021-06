Recensione Odec OD-E11: design futuristico ad un prezzo irrinunciabile

Le cuffie TWS si avvalgono spesso di custodie tutte più o meno sostanziose e soprattutto coprenti. Ovviamente però, questo non vale per tutti i modelli, come accade con quella degli auricolari TWS Odec OD-E11, i protagonisti di questa nostra recensione: ma sarà tutta una questione di design?

Recensione Odec OD-E11

Contenuto della confezione

La confezione Odec ormai abbiamo imparato a conoscerla per via del suo scatolo in cartone riciclato, ma questa ha la particolarità di essere davvero piccola. Al suo interno, l'essenziale per degli auricolari TWS semi-in ear, con cavo di ricarica ed istruzioni. Niente di più niente di meno.

Design e materiali

Il design è la caratteristica su cui puntano gli Odec OD-E11 in recensione. Infatti, ci imbattiamo in una custodia aperta sulla parte superiore e dalla forma piatta e sottile, dove sono alloggiati gli auricolari, sebbene poi non possano essere rimossi ma bisogna comunque sollevare il portellino. Per il resto, così come per il case, anche gli auricolari hanno un ottimo stile. Per i materiali, palese utilizzo di policarbonato, ma comunque di buona qualità, prova a non essere cheap e tendenzialmente ci riesce.

Funzioni smart

Presenti i controlli touch, che sono precisi 8 volte su 10, ma per il prezzo proposto va più che bene. Il pairing, grazie al Bluetooth 5.1, è rapido e non è necessario estrarre gli auricolari dalla custodia per connetterli, grazie anche al fatto che è semi-aperta.

Qualità audio – Recensione Odec OD-E11

Per il loro costo, il suono è sostanzialmente buono. La questione comodità agevola un ascolto confortevole, non vi aspettate però che vi regalino bassi importanti o dettagli corposi. Tutto sommato però si sentono bene.

Stessa cosa per l'audio in chiamata, che ci permette di fare una telefonata come si deve senza dover ripetere ciò che abbiamo detto e la ricezione è buona.

Autonomia

Buona anche questa. Non fa miracoli, non si spinge oltre le 4 ore consecutive garantite, così come l'autonomia con la custodia, ma crediamo sia anche lecito per il range di utenza a cui sono rivolti, forse non si può proprio pretendere di più.

Recensione Odec OD-E11 – Prezzo e conclusioni

Che dire quindi al termine di questa recensione per gli Odec OD-E11? Sostanzialmente, considerando che su Amazon costano circa 12-15€, le pretese in termini di prestazioni devono essere poche, perché suono bene ma non è il punto di forza di questi auricolari. Quello su cui si deve puntare il design, sicuramente più innovativo rispetto al resto e sicuramente rispetto a prodotti della stessa fascia di prezzo, spesso fin troppo ispirati a modelli blasonati.

