Dopo un mese di marzo 2021 in cui Telegram si ergeva a “Clubhouse” per Android con le sue funzioni per le Chat Vocali, questo mese pare aver portato ulteriori novità sicuramente interessanti. Infatti, per l'aggiornamento a Telegram 7.7 otteniamo un miglioramento del supporto ai pagamenti (Payments 2.0), oltre a tante novità per Chat Vocali programmate, che vi spieghiamo come funzionano e nuove versioni web per desktop o mobile.

Telegram 7.7: l'aggiornamento introduce Pagamenti 2.0, Chat Vocali programmate e versioni Web

Pagamenti 2.0

La prima importante novità riguarda il sopracitato sistema di pagamento, rinominato Pagamenti 2.0, che migliora quello introdotto nel 2017, attraverso bot che permettono di pagare beni e servizi in maniera del tutto sicura senza uscire dall'app. Da oggi, con Telegram 7.7 i commercianti possono invece accettare in modo nativo pagamenti con carta di credito in qualsiasi chat, affidandosi a 8 fornitori di pagamento di terze parti integrati, come ad esempio Stripe. Inoltre, gli acquirenti possono aggiungere una mancia ogni volta che fanno un acquisto al fine di supportare artisti, negozi o fattorini. Questa funzione è valida per tutte le app di Telegram possibili.

Come funzionano le Chat Vocali programmate

Altra importante novità è quella che permette di creare chat vocali programmate, ma come funzionano? Esse possono fissate ad un orario ed una data precise, invece di crearne ad esempio una al momento. Questo metodo è importante nel caso si svolgesse un'attività in stile Clubhouse introdotta nella versione precedente. E nel caso vi servisse un promemoria dedicato, Telegram 7.7 vi permette ora di visualizzare un conto alla rovescia oppure di ricevere una notifica quando la chat vocale sta per iniziare. E sempre per le chat vocali c'è ora la possibilità di creare dei mini profili con immagini del profilo e bio al fine di avere un'idea concreta della persona con cui si sta parlando.

Versioni Web Desktop e Mobile

Infine, Telegram 7.7 ha introdotto delle nuove versioni Web dell'applicazione, sia mobile che desktop. Ma di cosa si tratta? Lanciata nel 2014, la versione Web ora si sdoppia e diventa più efficiente e soprattutto molto leggere, pesando solo 400 KB e soprattutto non necessitano di installazione. Ne esistono di due versioni, Web K e Web Z e sono entrambi utilizzabili, come scritto sopra, in versione mobile o desktop. Come sempre ricordiamo che sono applicazioni indipendenti, quindi non necessitano di uno smartphone connesso nelle vicinanze.

Altre novità | Telegram 7.7

Oltre a queste succose novità, abbiamo alcune migliorie minori che possono portare strumenti utili a chi utilizza Telegram. Infatti, è stato introdotto il pinch-to-zoom per ingrandire le foto semplicemente pizzicandole. In più, è stato migliorato il lettore video, con la possibilità di mandare il filmato avanti o indietro di 15 secondi. Su Android va attivato tenendo premuto il lato destro o sinistro. Sempre per Android sono stati aggiunte nuove animazioni per la chat laterale.

