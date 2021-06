JIMMY scende in campo per gli Europei con tanti sconti

Gli Europei sono un'occasione unica per ritrovarsi e passare una serata in compagnia. Ma per poterlo fare bisogna avere una casa pulita ed in ordine e a questo ci pensa JIMMY che in occasione degli Europei, lancia la promozione che porta offerte con sconti fino all'11% sui vari aspirapolvere.

JIMMY: ecco i migliori aspirapolvere in offerta con l'11% di sconto per gli Europei 2021

Sebbene la promo di JIMMY “Scendi in campo con JIMMY” si estenda a tutti gli aspirapolvere, vi consigliamo modelli molto apprezzati e dalle ottime caratteristiche, come l'aspirapolvere H9 Pro, con potenza di aspirazione da 200AW, un motore da 600W e tante funzioni smart. Inoltre, c'è in offerta anche il JIMMY JV85 Pro, che abbiamo recensito, con una grande autonomia fino a 70 minuti e sistema anti-acaro. Per finire, anche l'aspirapolvere senza fili JIMMY H8 Pro può essere l'alternativa dal prezzo più contenuto ma molto potente ed intelligente grazie anche alle tecnologie Dual Cyclonic e Horizontal Cyclone, che permettono un filtraggio all'avanguardia.

La promozione “Scendi in campo con JIMMY”, sullo store ufficiale del brand ha validità fino al prossimo 11 luglio 2021, giorno della Finale degli Europei e chi acquisterà un prodotto superiore con prezzo superiore ai 100€, riceverà in omaggio una borraccia in Tritan, completamente BPA-Free. Vi lasciamo i link all'acquisto qui sotto.

H9 Pro scende a 381.80€ da 429€

JV85 Pro scende a 328.40€ da 369€

H8 Pro scende a 292.80€ da 329€

Articolo sponsorizzato

