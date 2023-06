L’Apple Watch del futuro potrebbe avere un display che avvolge il polso

Il futuro Apple Watch potrebbe essere equipaggiato con un ampio display flessibile che avvolge il polso: è quanto emerso da uno degli ultimi brevetti di Cupertino, che mostra uno smartwatch dal look fantascientifico (anche se sotto forma di bozzetto). Sicuramente una grande novità per la compagnia statunitense, anche se si tratta di una strada già battuta.

Un Apple Watch con display flessibile: un brevetto mostra come potrebbe essere uno dei futuri indossabili di Cupertino

Ricordate gli smartwatch flessibili di Nubia? La casa cinese ha lanciato sul mercato prima il modello Alpha, dispositivo sperimentale presentato a IFA 2018 e al MWC 2019, e poi Nubia Watch. Quest'ultimo ha rappresentato lo sforzo del brand di introdurre qualcosa di nuovo nel settore degli indossabili: un orologio consumer caratterizzato da un ampio pannello flessibile e curvo, in grado di abbracciare parte del polso.

Lo scopo è presto detto: quello di beneficiare di un accessorio da polso con uno schermo più ampio, per visualizzare un maggior numero di informazioni e dettagli. A quanto pare anche Cupertino avrebbe in mente qualcosa di simile per un futuro Apple Watch: lo svela un brevetto titolato “Display Module And System Applications”.

Il documento mostra un dispositivo con un display di grandi dimensioni, una soluzione flessibile (che avvolge il polso) ed integrata direttamente nel cinturino stesso. In questo modo è possibile beneficiare di una vestibilità personalizzata, che cambia in base al polso dell'utente. E il tutto beneficiando di uno schermo più ampio. Il brevetto menziona anche altre tipologie di prodotti, anche dispositivi arrotolabili e pieghevoli: non stupisce dato che da tempo si vocifera di un iPhone foldable (e quindi questa categoria tech è nelle mire della casa di Cupertino).

Ovviamente l'esistenza di un brevetto non significa che avremo necessariamente un Apple Watch con display curvo: l'azienda è chiaramente interessata a questo settore, ma resta da vedere se quanto visto si tramuterà mai in realtà.

