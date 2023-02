Apple brevetta un iPhone pieghevole con bordi touch

Il primo pieghevole di Apple potrebbe debuttare il prossimo anno, ma potrebbe non trattarsi di un iPhone. Per questo, potremmo dover aspettare altri due anni, ma le indiscrezioni sul suo conto continuano ad aumentare. Questa volta le informazioni arrivano direttamente da un brevetto depositato di recente dal colosso di Cupertino, e che sembra suggerire che il primo iPhone pieghevole disporrà di bordi sensibili al tocco.

In futuro ci sarà un iPhone pieghevole con bordi sensibili al tocco?

Apple ha depositato l'Electronic Devices With Display And Touch Sensor Structures, un brevetto che illustra come funzionerebbe un potenziale iPhone pieghevole dotato di bordi sensibili al tocco, così da sfruttarne l'interfaccia anche quando il dispositivo è piegato.

Nello specifico, lo smartphone descritto da Apple all'interno di questo brevetto è dotato di un involucro del telaio all'interno del quale trovano spazio i circuiti di controllo, le batterie e vari altri componenti. Questo involucro avrà pareti che possono includere parti sia opache che trasparenti, costituite da materiali come plastica opaca, metallo, fibra composita e ceramica. Anche se i bordi sembrano simili a quelli di un normale iPhone, il dispositivo pieghevole descritto in questo brevetto offrirà controlli touch.

A quanto pare, questa nuova tecnologia brevettata da Apple potrebbe sostituire i pulsanti fisici dello smartphone e potremmo in tal senso assistere al lancio – oltre che al primo iPhone pieghevole – anche del primo melafonino privo di tasti (voce che gira da un bel po' di tempo).

Ora, ci sono già alcuni smartphone che dedicano porzioni del loro telaio per l'implementazione di piccole aree sensibili al tocco. È il caso degli smartphone da gaming e dei loro tasti trigger, ai quali possono essere assegnate funzioni specifiche. Come pensa Apple di adattare questa tecnologia ad un iPhone pieghevole? E, soprattutto, questa idea funzionerà? Purtroppo dobbiamo attendere ancora un bel po' di tempo per scoprirlo.

