Forse potremo vedere il primo iPhone pieghevole solo nel 2025

C'è chi sostiene che il primo iPhone pieghevole possa vedere la luce entro i prossimi due anni, fissando il 2024 come termine ultimo. E chi, invece, ritiene che Apple stia riscontrando non poche difficoltà che gli impediranno di lanciare il dispositivo entro quell'anno, posticipando il debutto al 2025.

Apple potrebbe lanciare il suo primo iPhone pieghevole solo nel 2025

E mentre Samsung è tornata a prendersi gioco di Apple per il non aver ancora lanciato il suo primo iPhone pieghevole, il colosso di Cupertino sembra faticare duramente nel tentativo di costruire il miglior foldable di sempre, che darà agli smartphone Samsung, Huawei, OPPO e compagnia bella un bel po' di filo da torcere.

Ciò, tuttavia, potrebbe non accadere almeno fino al 2025. Stando a quanto si legge da un recente rapporto pubblicato da Apple Insider, questo ritardo lo si deve in particolar modo allo sviluppo di una particolare tecnologia necessaria per il funzionamento dello smartphone. Secondo altre voci, Apple starebbe tardando nel rilasciare il suo primo iPhone Fold (questo, il nome più gettonato) perché starebbe ancora studiando il design perfetto per il suo smartphone, dal momento in cui l'estetica dei pieghevoli attuali – massiccia e ingombrante – è ben lontana dalla filosofia del marchio.

Ancora non è chiaro quale possa essere il fattore di forma scelto da Apple per il suo iPhone pieghevole: le indiscrezioni vogliono che a Cupertino si stiano testando entrambi i fattori fold e flip. Intanto, cresce il desiderio da parte dei consumatori di vedere come sarà il primo smartphone pieghevole di Apple. Riuscirà ad essere pronto per il 2025?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il