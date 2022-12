iQOO Neo 7 Racing Edition: tutto quello che c’è da sapere

Sul mercato sta per arrivare un nuovo modello della serie Neo 7 di iQOO, questa volta in una versione ancora più veloce, soprattutto nel nome. iQOO Neo 7 Racing Edition potrebbe arrivare in Cina entro la fine del 2022, scopriamo insieme tutte le novità di questo smartphone.

iQOO Neo 7 Racing Edition: un nuovo flagship killer

Design e display

La nuova Racing Edition si differenzia poco dalla versione standard di iQOO Neo 7 in termini di design, come visto nella prima foto reale trapelata in rete. Lo smartphone misura 164.81 x 76.9 x 8.85 millimetri, pesa 197 grammi ed è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6.78″ con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) e rapporto d'aspetto in 20:9.

Secondo le indiscrezioni, il refresh rate sarà di 120 Hz. Il rapporto tattile potrebbe essere di 360 Hz, mentre la frequenza di campionamento istantanea salirebbe a 2000 Hz.

Specifiche tecniche

Le informazioni trapelate su questo nuovo dispositivo suggeriscono che ad alimentare iQOO Neo 7 Racing Edition sarà il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm con una velocità di clock massima di 3.2 GHz, affiancato da 8, 12 e 16 GB di RAM, oltre a mettere a disposizione da 128 a 512 GB di spazio di archiviazione.

Ad alimentare questo nuovo smartphone potremmo trovare una batteria da 5000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 120 W tramite connessione USB-C.

Il sistema operativo con cui è equipaggiato il telefono potrebbe essere OriginOS 3 basato su Android 13, ma attualmente non ci sono conferme sulla UI o sulla versione di Android.

Fotocamera

iQOO Neo 7

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la nuova Racing Edition potrebbe essere dotata di un triplo sensore da 50 MP + 8 MP + 2 MP. La fotocamera principale Sony IMX766V offre il supporto OIS, mentre gli altri due sensori sono dedicati a grandangolo e macro. La fotocamera frontale, dedicata ai selfie, potrebbe mettere a disposizione un'ottica da 16 MP.

iQOO Neo 7 Racing Edition – Prezzo e uscita

I rumor che continuano a susseguirsi, accompagnati dalle tante certificazioni ottenute dallo smartphone, parlano di un arrivo sul mercato cinese imminente: lo smartphone infatti dovrebbe essere rilasciato entro la fine del 2022. Attualmente non ci sono informazioni su un eventuale prezzo o la possibilità di vedere iQOO Neo 7 Racing Edition anche in versione Global.

