Dove comprare iQOO Neo 7, il flagship killer del momento

Dopo il debutto in patria, andiamo a scoprire dove comprare iQOO Neo 7, il nuovo arrivato del brand di vivo: si tratta di un vero e proprio flagship killer, caratterizzato da specifiche al top ed un prezzo di vendita decisamente super (per quanto riguarda il mercato di origine, ossia quello cinese). Comunque si tratta di un ottimo terminale anche per noi!

iQOO Neo 7: dove comprare il nuovo flagship killer

Il nuovo smartphone targato iQOO arriva con uno schermo AMOLED da 6.78″ a 120 Hz, è mosso dal Dimensity 9000+, offre una fotocamera da 50 MP con OIS ed è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 120W. Insomma, parliamo di un dispositivo che punta alla fascia alta sia nello stile che nelle prestazioni, con un occhio anche al comparto fotografico. Curiosi di saperne di più? Allora ecco dove comprare il nuovo iQOO Neo 7!

Per tutti i dettagli sul nuovo modello della serie Neo date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente OriginOS Ocean con Android 13 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato e servizi Google): le lingue supportate sono oltre 16, tra cui anche l'italiano (come segnalato dallo store). Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

Bande supportate: 4G FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G : n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità.

