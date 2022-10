Google Pixel 7a non esiste, ma è già ufficiale su Amazon

Molti sono curiosi di scoprire quel Pixel 7 Ultra e la sua fotocamera esagerata, per non parlare di Pixel Fold, ma è probabile che il modello in arrivo sia un altro: Google Pixel 7a. Sin dalla terza generazione di Pixel, infatti, Google ha deciso di crearne una versione “A” più economica per prendere posto anche nella agguerrita fascia media del mercato. Per il momento non c'è alcuna informazione ufficiale da parte di Google, ma a sorpresa è Amazon ad averne svelato l'esistenza.

Amazon anticipa il debutto di Google Pixel 7a: ecco cosa sappiamo

Rispetto alla scorsa generazione, dove Pixel 6a è arrivato svariati mesi dopo Pixel 6 e 6 Pro, il “leak” di Amazon potrebbe suggerirci che Google Pixel 7a stia arrivando prima del previsto.

Inutile dire che al momento manca qualsiasi informazioni sulla data d'uscita, anche se i rumors indicano il Q1 2023 come possibile finestre di lancio. Google Pixel 7a sarebbe uno smartphone su cui l'azienda punterebbe tanto, dato che si parla di almeno 4 milioni di unità prodotte in vista della sua commercializzazione. Non abbiamo ancora immagini o specifiche, ma è previsto che ricalchi quanto visto con l'attuale serie 7: questo significherebbe dimensioni compatte con schermo da 6,1″ Full HD+ e probabilmente il rinnovato Google Tensor G2. Attenzione a quello che riporta Amazon, perché parla di “famiglia Pixel 7a“: che stia tornando anche un Pixel 7a XL?

