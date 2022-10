Recensione Oladance Wearable Stereo: le cuffie che DIMENTICHERAI di aver INDOSSATO!

Negli ultimi mesi ho avuto la possibilità di provare moltissime cuffie, per ogni gusto e per ogni tasca ed effettivamente mi sono reso conto di quanto possa essere variabile il comfort da un paio di auricolari ad un altro. In tutto ciò è sempre presente, però, una costante: per quanto gli auricolari siano ben realizzati, sfruttino dei buoni materiali e via discorrendo, rimangono un corpo estraneo dentro l'orecchio e solo con settimane di utilizzo, forse, riusciamo ad abituarci alla loro presenza (come è successo a me dopo circa un anno di uso delle Airpods Pro).

C'è un produttore che su Kickstarter ha lanciato delle cuffie “alternative” ed indossabili a tutti gli effetti: sono le Oladance Wearable Stereo e si tratta di cuffie che non vanno inserite direttamente nel padiglione auricolare, ma solo poggiate e avvicinate all'ingresso dell'orecchio. Ora vi spiego un po' meglio di cosa si tratta.

Recensione Oladance Wearable Stereo

Design e Materiali

Il motivo per cui nascono cuffie come queste risiede innanzitutto nella scomodità delle classiche cuffie in-ear che spopolano sul meercato; Oladance Wearable Stereo nascono, appunto, per sopperire alla penuria di prodotti simili in circolazione, ed il produttore cinese, seppur sconosciuto, ha lanciato un prodotto interessante a partire dal fronte estetico e costruttivo.

Innanzitutto sono realizzati interamente in plastica con finiture lucide e vengono prodotte ben quattro colorazioni, nere, bianche, blu scuro e arancione per i più sportivi; gli auricolari sono molto leggeri quando li prendete in mano (pesano solo 12.7grammi ognuno), hanno una forma quasi a spirale e il loro essere totalmente flessibili li rende adatti a qualsiasi tipologia di utente voglia indossarli, dal bambino all'adulto, senza necessità di dover sostituire gommini o altro, visto che qui non c'è nulla che va a contatto diretto con l'orecchio.

Per quanto possano sembrare scomode ad un primo impatto, posso garantirvi che se utilizzaste questo form factor per un mese, non riuscireste a tornare indietro a qualsiasi altro modello di cuffie tradizionali; certo è che, in quanto a dimensioni, sono più grandi rispetto le classiche cuffie ed anche il case di ricarica è piuttosto grande rispetto i competitor. Ha una forma rettangolare con bordi arrotondati,ed in termini dimensioniali è come avere in tasca due gusci di Airpods Pro. Poco male perchè lo spessore non è eccessivo, ma sappiate che è più grande rispetto la norma.

Gli auricolari, inoltre, sono certificati IPX4 contro sudore e acqua; visto il prezzo mi sarei aspettato di più, quantomeno un IP67. Per il resto sono simili ad altri auricolari: possiedono all'esterno due microfoni, oltre che i controlli touch per volume, assistente vocale e via discorrendo, tutti personalizzabili tramite l'app scaricabile dagli store per smartphone.

Qualità audio

Per parlarvi della qualità audio, parto da quelli che sono i parametri tecnici dichiarati dal produttore: i driver installati a bordo di Oladance Wearable Stereo sono da 16.5mm, in linea con i competitor, mentre la tecnologia Bluetooth utilizzata è la 5.2, con il supporto al solo codec audio SBC, e nulla di più.

Posto che questi auricolari non sono in possesso di cancellazione del rumore, è giusto non pensarli come un comune paio di auricolari qualsiasi: a differenza delle classiche cuffie in ear, ad esempio, non indossandosi direttamente dentro l'orecchio non forniscono un suono immersivo e rotondo, tipico di cuffie in ear e dotate di un buon isolamento acustico.

Il pro di questa soluzione non è sicuramente la qualità audio quanto più il comfort nell'utilizzo: in effetti, se dovessi dirvi che sono le migliori cuffie in assoluto in termini qualitativi, non lo farei. Il suono proveniente da queste cuffie Oladance Wearable Stereo è piuttosto piatto: le frequenze basse sono totalmente assenti, o quantomeno dimenticate il basso rotondo che contraddistingue il vostro brano preferito, e sostituitelo con un basso più forte e secco. Ho reso l'idea, no?

Le frequenze medie e alte sono le più pronunciate, ma a volumi più alti si evidenzia una distorsione maggiore. Il bello, però, è che quando le utilizzate continuate ad avere una percezione del mondo esterno, senza isolarvi più di tanto: questo per molti non può essere un punto a favore, ma di fatto per questa tipologia di prodotto è un valore aggiunto.

Tuttavia, come anticipato, non si può confrontare la qualità dell'audio di queste cuffie a quello proveniente da un qualsiasi paio di auricolari in-ear vista la conformazione totalmente differente e vista la modalità d'uso alternativa; Aftershokz Aeropex, ad esempio, che è un diretto competitor per prezzo e concezione d'uso, arriva con dei driver più piccoli e con una serie di specifiche inferiori, come il case senza ricarica, il peso superiore ed il design più ingombrante. Insomma, nella sua categoria, queste Oladance sono tra le migliori in circolazione, nonostante i loro piccoli difettucci.

Autonomia

Tra i lati più interessanti di queste cuffie Oladance Wearable Stereo troviamo senza dubbio la durata della batteria: grazie alla batteria da 160 mAh per ogni cuffia, le Oladance Wearable Stereo riescono a raggiungere le circa 15 ore di utilizzo con una sola ricarica mentre quest'ultima può richiedere fino a 2 ore tramite cavo USB-C ed alimentatore da parete (non incluso) fino a 18W.

App su Smartphone

Le Oladance Wearable Stereo sono dotate, come vi anticipavo, di un'applicazione proprietaria scaricabile gratuitamente sia dal Play Store che dall'App Store. Una volta installata e collegate tramite Bluetooth le cuffie, l'applicazione le riconosce immediatamente e come prima cosa fa un check del firmware per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti.

Tra le opzioni disponibili nell'app c'è la possibilità di controllare il livello di batteria di ogni singola cuffia, regolare il bilanciamento del suono, e modificarne l'equalizzazione, seppur non vengano effettuate tangibili modifiche all'esperienza d'ascolto. In più l'app permette anche di modificare le gesture di interazione con le cuffie, associando ad ogni gesto le funzionalità di nostro interesse.

Prezzo e Considerazioni

Le Oladance Wearable Stereo hanno un prezzo di listino ufficiale di circa 150 euro al pubblico, sul sito ufficiale ma tra costi di importazione, tasse e spedizione, si raggiungono facilmente i 200 euro tondi tondi; in fin dei conti è la stessa cifra a cui si possono trovare su Amazon con spedizione dall'Italia in qualche giorno lavorativo. Tuttavia, al momento il prezzo in offerta in questi giorni è pari a poco meno di 150 euro, per cui nel caso foste interessati all'acquisto, qui in basso trovate l'offerta aggiornata in tempo reale a seconda delle disponibilità.

Al di là di questo aspetto prettamente commerciale, la cifra a cui vengono vendute queste cuffie è di sicuro molto importante: ok l'innovazione, ok la grande cura dei dettagli presente, ma forse il prezzo di listino è un po' alto rispetto le alternative. Al prezzo in offerta di 129€, sono un queste Oladance Wearable Stereo restano un prodotto valido dal punto estetico, costruttivo e di design, ma un po' meno sul fronte puramente qualitativo (ma solo se comparate ad auricolari in-ear tradizionali).