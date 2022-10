Windows: in arrivo PC Manager, il nuovo rivale di CCleaner

Per tanti, tantissimi anni abbiamo navigato in Internet e frugato tra migliaia di guide alla ricerca del miglior software per la pulizia e l'ottimizzazione del computer. Adesso, sembra proprio che fornirci una soluzione concreta ed affidabile sia nientemeno che Microsoft con PC Manager, un nuovo strumento pensato per migliorare le prestazioni del PC senza ricorrere ad app e software di terze parti.

Microsoft lavora a PC Manager, il software per la pulizia e l'ottimizzazione dei computer Windows

Microsoft sta lavorando ad un nuovo software per Windows che promette di migliorare le prestazioni del computer. Il suo nome è PC Manager e ne è stata già diffusa una versione Beta che include alcune funzionalità. Il software è pensato per aiutare gli utenti a pulire i file temporanei, gestire i programmi in esecuzione e tenere d'occhio gli aggiornamenti, tutto da un unico posto.

Almeno in questa versione Beta, PC Manager sembra offrire diverse funzionalità raggruppate in due grandi sezioni. Anzitutto, la sezione Pulizia, che include feature che permettono di rilevare ed eliminare i file temporanei; di avviare una scansione di pulizia completa; di vedere quali sono i processi in esecuzione per capire cos'è ad utilizzare più risorse di sistema; e di disabilitare l'esecuzione di alcune app all'avvio di Windows per migliorare le prestazioni del computer.

C'è anche un pratico pulsante “boost” che permette di cancellare i file temporanei e liberare la memoria in un solo clic. La sezione Sicurezza, invece, permette di verificare la presenza di potenziali minacce e assicurare che il PC disponga degli ultimi aggiornamenti di Windows Update, insieme ad altre opzione per la protezione del browser.

Al momento non è ancora noto quando Microsoft rilascerà ufficialmente il nuovo software.

