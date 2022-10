Realme GT 2 5G fa sempre gola: il prezzo scende a meno di 400€ su Amazon!

Il top di gamma base GT 2 è una soluzione elegante e potente, con ottime specifiche e tante soddisfazioni da offrire. Se state cercando un dispositivo premium e puntate al risparmio, allora siete capitati nel posto giusto: ecco come fare per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, sull'acquisto di Realme GT 2!

Realme GT 2 scende a 391€ su Amazon, con tanto di spedizione Prime: un'occasione d'oro!

Rispetto al fratello maggiore Pro, Realme GT 2 offre un display da 6.62″ Full HD+ (sempre AMOLED E4 a 120 Hz) ed è dotato dello Snapdragon 888, ex chipset top di Qualcomm. Anche il comparto fotografico si riduce, ma solo leggermente dato che abbiamo comunque un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro.

Qual è la migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, dedicata a Realme GT 2? Il top di gamma del brand asiatico scende di prezzo su Amazon e l'occasione è d'oro: solo 391€ per la versione da 8/128 GB, ovviamente con l'immancabile spedizione Prime.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web (in modo da non perdere nessuna occasione)!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il