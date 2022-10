Facebook: in arrivo Reels, condivisione eventi su Instagram e altre novità per i Gruppi

In occasione del sesto Summit annuale di Facebook Communities, Meta ha annunciato una serie di novità in arrivo per i Gruppi. Scopriamo insieme quali sono le principali funzionalità che verranno introdotte con il prossimo aggiornamento di Facebook.

Facebook si aggiorna e introduce tante nuove funzionalità per i Gruppi

Meta sta lanciando tante nuove funzionalità su Facebook, pensate per rendere i Gruppi ancora più uniti e per permettere alle persone di interagire con più strumenti basati su interessi condivisi.

Una delle novità più interessanti è sicuramente il debutto dei Reels nei Gruppi di Facebook. Non appena l'aggiornamento verrà reso disponibile, sarà possibile creare e condividere i Reels direttamente all'interno di un gruppo, avendo a disposizione anche una serie di strumenti creativi che permettono di aggiungere audio, testo in sovrimpressione e filtri ai video, prima di mandarli online.

Una seconda novità riguarda la possibilità di condividere un evento pubblico di Facebook su Instagram, così da dare anche una maggiore visibilità al gruppo che lo ha organizzato.

Una terza novità, invece, aggiunge la possibilità di aggiornare e personalizzare il proprio profilo inserendo delle informazioni specifiche per i Gruppi, ovvero quelle che si vogliono mostrare a tutti gli altri membri del gruppo Facebook. In questo modo, secondo Meta, sarà più semplice instaurare delle connessioni con le persone con le quali si condividono gli stessi interessi.

Nello specifico, la funzione Informazioni su di me permetterà di mettere in evidenza le info che desideriamo condividere con la community e di aggiungere un indicatore per la disponibilità a spostare la conversazione su Facebook Messenger.

L'aggiornamento di Facebook che introduce tutte queste novità è già in fase di roll-out e raggiungerà nei prossimi giorni tutti i dispositivi compatibili.

