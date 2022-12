Motorola ThinkPhone: pieno supporto per laptop Lenovo, a tutta produttività!

Dopo essere apparso nei primi rendering, Motorola ThinkPhone si mostra nel presunto materiale pubblicitario, in parte confermando alcune delle caratteristiche di cui si è già discusso in passato, in parte facendo trapelare dei nuovi interessanti dettagli.

Il materiale pubblicitario di Motorola ThinkPhone lascia emergere dei dettagli molto interessanti

Lo smartphone che possiamo osservare dal materiale pubblicitario condiviso in Rete, presenta lo stesso design dei rendering di Motorola ThinkPhone trapelati Online di recente, con un tasto rosso che non può non ricordare l'iconico TrackPoint dei PC Lenovo. Il telefono sembra sfoggiare una finitura testurizzata sul pannello posteriore ed essere dotato di un design resistente all'acqua. Sul retro, notiamo un modulo fotocamera rettangolare che ospita tre sensori e il flash LED.

ThinkPhone

8+ Gen 1

Android 13

Trattandosi di un prodotto della famiglia Think, si ritiene che con questo dispositivo Lenovo possa rivolgersi in modo particolare ad un'utenza business e che pertanto Motorola ThinkPhone possa presentare diverse funzionalità per la produttività. Non a caso, dal materiale pubblicitario condiviso, possiamo notare che lo smartphone appare diverse volte accanto ad un laptop, facendo capire che i due dispositivi godranno di un'ottima integrazione.

Sembra sia possibile condividere lo schermo, utilizzare lo smartphone come webcam per partecipare a conferenze e videocall, rispondere a chiamate, messaggi e controllare la riproduzione musicale direttamente dal PC.

Al momento non si ha ancora una data di lancio ufficiale di Motorola ThinkPhone, ma dal momento in cui sono già emerse un bel po' di informazioni Online e adesso anche il presunto materiale pubblicitario, non dovremmo poi essere molto lontani dal debutto.

