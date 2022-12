Dove comprare iQOO Neo 7 SE: questa è la serie dei flagship killer

Insieme ai due modelli top con Snapdragon 8 Gen 2, il brand cinese ha lanciato anche un nuovo dispositivo della gamma Neo, questa volta con Dimensity 8200. Non fatevi ingannare dalle apparenze e dai preconcetti, perché si tratta di un “piccolo” flagship killer: andiamo a scoprire dove comprare iQOO Neo 7 SE, già disponibile con Coupon Esclusivo!

iQOO Neo 7 SE: ecco dove comprare il nuovo modello della gamma

Il modello Neo 7 SE è il primo smartphone equipaggiato con Dimensity 8200, chipset a 4 nm fino a 3.1 GHz, accompagnato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W e raffreddato da un sistema al liquido. Lo schermo è un AMOLED E5 da 6.78″ Full HD+ a 120 Hz; non mancano una fotocamera principale da 64 MP e – lato software – Android 13.

Insomma, si tratta di un vero e proprio flagship killer con ottime specifiche ed un prezzo allettante: ecco dove comprare iQOO Neo 7 SE, ovviamente con un occhio al risparmio!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, con ROM multilingue (compreso italiano, in base a quanto riportato dallo store); il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B28A 4G LTD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo dispositivo targato iQOO.

