Honor 80 GT certificato di nuovo: il lancio si avvicina?

In queste ore sono emerse online nuove certificazioni per due diversi smartphone firmati Honor: una variante del modello 80 Pro e il nuovo 80 GT in arrivo nelle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il lancio del nuovo modello potrebbe avvenire poche ore dopo il giorno di Natale.

Honor 80 GT in arrivo a Natale? Nuova certificazione anche per una variante di 80 Pro

L'ente cinese 3C, che si occupa di verificare che i prodotti tecnologici immessi sul mercato siano conformi agli standard di sicurezza, in queste ore ha pubblicato la certificazione dei nuovi Honor 80 GT e Honor 80 Pro, in una variante che potrebbe essere caratterizzata da uno schermo piatto.

Il modello 80 GT potrebbe essere dotato di uno schermo OLED FHD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, mentre la nuova edizione di 80 Pro potrebbe mettere a disposizione un pannello OLED con risoluzione 1.5K.

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, l'evento di presentazione di questi due nuovi smartphone dovrebbe tenere il prossimo 26 dicembre, quando Honor svelerà tutti i dettagli anche primo tablet “IMAX Enhanced” Honor Pad V8 Pro, equipaggiato con Dimensity 8100.

