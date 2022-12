Recensione NordVPN: i MOTIVI per cui è tra i VPN migliori in circolazione!

Mai come negli ultimi anni il tema Privacy è stato sulla bocca di tutti: vuoi per il caso Facebook – Cambrigde Analytica dell'ormai “lontano” 2018, dove le indagini parlavano dell'acquisizione dei dati di oltre 50 milioni di utenti iscritti al social network, vuoi per il numero crescente dei banner e popup che richiedono la nostra autorizzazione prima di entrare su un sito web, l'argomento ormai lo conosciamo un po' tutti.

C'è da dire, però, che c'è una bella differenza tra conoscere l'argomento, e sapere come difendersi: l'obiettivo di qualunque sito visitiamo, ovviamente, è riuscirci a “inseguire e tracciare” per fini pubblicitari raccogliendo quanti più dati possibili su di noi per disegnare il nostro “profilo” e sottoporci le pubblicità più adatte ai nostri consumi e alle nostre ricerche. Una VPN, nel 2022, può letteralmente salvarci la vita e proteggerci dalle più disparate problematiche digitali.

Recensione NordVPN

Cosa sono le VPN e perchè averne una

Negli ultimi mesi si sente molto parlare di VPN in giro, ma pochi realmente approfondiscono l'argomento e si limitano al parlarvi dell'offerta più interessante del momento, nulla di più. Oggi vogliamo trattare l'argomento in modo più approfondito, in modo da far capire anche a chi non ha mai sentito parlare di VPN perchè sarebbe bene utilizzarne una nel 2022.

Quando utilizziamo internet i nostri dispositivi scambiano costantemente dati (o pacchetti, in gergo tecnico) con i siti web: in questo modo inviamo moltre delle nostre informazioni quali il nostro vero indirizzo IP (che, di conseguenza, svela la nostra localizzazione), la cronologia di navigazione, le informazioni sul tipo di dispositivo da cui stiamo navigando e molto altro. Nel momento in cui attiviamo una VPN, ovvero una Virtual Private Network, mascheriamo la nostra reale identità e nascondiamo il nostro vero indirizzo IP, in questo modo nessun tracker pubblicitario o malintenzionato di ogni genere, potrà accedere alle nostre informazioni personali.

Nel dettaglio, nel momento in cui attiviamo la connessione con la nostra VPN, il provider (che nel mio caso è NordVPN e poi vi spiegherò i motivi per cui l'ho scelto) ci assegna un indirizzo IP anonimo, reindirizza la nostra connessione internet attraverso un server proprietario direttamente nella sua rete e crittografa i dati. Usare una VPN di qualità, che è ben diversa dalle tantissime VPN gratuite che possono recare più svantaggi che benefici, è sinonimo di affidabilità e garanzia del fatto che i nostri dati sensibili rimangano effettivamente nascosti.

I benefici di NordVPN

Come dicevo poco fa, per il mio articolo di approfondimento sulle VPN, ho scelto di affidarmi a NordVPN, probabilmente la migliore in circolazione sia in termini qualitativi sia in termini di offerte a lungo termine. Dunque, dopo aver introdotto l'argomento, è il caso di specificare quali sono i vantaggi nell'utilizzo di una VPN, o meglio di NordVPN, nello specifico.

In primis l'argomento più importante è la protezione della privacy: senza una VPN la nostra posizione e l'identità possono essere facilmente rintracciabili con l'indirizzo IP, il quale è univoco per la nostra connessione ed è in grado di svelare la posizione adatta da cui ci connettiamo, oltre che il nostro “comportamento” nel mondo online. Attivando la VPN mascheriamo l'IP e tutto ciò che ne consegue; NordVPN, tra i provider più importanti, garantisce anche una rigorosa politica di no-log, ovvero non memorizza in alcun modo la nostra cronologia di navigazione e i nostri cookie, quindi di fatto la nostra navigazione potrebbe non essere mai esistita.

Poi c'è l'aspetto legato alla criminalità e agli hacker: tutti noi riteniamo di essere al sicuro perchè “non siamo nessuno, a chi vuoi che interessino i miei dati”, ma di fatto gli attacchi più frequenti sono proprio alle persone comuni, quelli che credono di essere più al sicuro. NordVPN, in questo caso, è una spanna superiore ad altri concorrenti per via delle nuove funzionalità di antivirus incluse nelle sue offerte: il servizio si chiama Threat Protection ed è una soluzione di sicurezza progettata per difenderci dalle minacce online quotidiane, come malware e tracker.

Questo ci tutela dai malware in diversi modi, in quanto ad esempio blocca l'accesso a siti web potenzialmente dannosi, analizza i file che scarichiamo da browser e li elimina in caso questi contenuti possano danneggiarci. In più questa opzione consente anche di bloccare ulteriormente i tracker pubblicitari garantendo un livello di protezione superiore all'utilizzo della semplice VPN, che già di per sè ha questa funzione.

Altra chicca fondamentale è il blocco pubblicitario: sebbene il nostro lavoro si basi sulle entrate pubblicitarie dei banenr presenti sui siti web, in alcune circostanze può diventare molto fastidioso dover schivare popup e mille annunci prima di arrivare al sodo. In questo caso NordVPN, e più nello specifico Threat Protection, integrano anche una sorta di “AdBlock” valido ed efficace su tutti i browser senza l'utilizzo di estensioni aggiuntive, ottenendo una navigazione web più fluida e sicura.

NordVPN, in più, è multipiattaforma: la possiamo trovare sugli store di Android e iOS, ma soprattutto su Windows e Mac, oltre che i principali browser web come Google Chrome, che limitano l'utilizzo della VPN alla sola navigazione sui siti web piuttosto che un utilizzo completo a 360 gradi. NordVPN può vantare, inoltre, di oltre 5000 server localizzati in 59 paesi diversi del mondo, in modo da poter scegliere un paese specifico ed avere il pieno controllo della provenienza geografica del nostro indirizzo IP.

Ciò è fondametale quando si vogliono aggirare dei blocchi basati sulla geolocalizzazione, uno fra tutti i limiti imposti da piattaforme come Netflix o Disney+ che ci impediscono di guardare alcuni contenuti con i nostri account, soprattutto quando siamo “fuori” dai confini del nostro paese. Un altro scenario di utilizzo, ad esempio, può essere quello di aggirare i limiti governativi dovuti alla censura: nonostante siamo nel 2022, molti paesi nel mondo sono soggetti a regimi dittatoriali e forte censura da parte dei governi, ma con una VPN si può accedere a qualsivoglia contenuto che altrimenti sarebbe bloccato.

La velocità di navigazione

La velocità di navigazione è da sempre un argomento di interesse quando si parla di VPN: in molti hanno avuto esperienze deludenti con le VPN, ma la principale differenza tra un provider affidabile e ed uno gratuito/di basso livello sta proprio nella velocità di navigazione. In primo luogo va precisato che NordVPN è dotata di server specializzati da scegliere a seconda del tipo di utilizzo che facciamo di internet: ad esempio è possibile scegliere server P2P che sono specializzati nella condivisione dei file, o altri DoubleVPN che permettono di crittografare i dati due volte attraverso due server differenti e via discorrendo.

Nello screenshot qui in alto ho effettuato un test rapido con la mia connessione di casa; tralasciando la penosa velocità di connessione di cui sono dotato, per limiti tecnici della mia zona, potete notare una differenza praticamente minima nella velocità rilevata nei due speed test. Logicamente per la navigazione quotidiana NordVPN tende a preferire sempre server localizzati in Italia, ma anche nel caso si dovesse scegliere un server in altri paesi d'Europa, i risultati sarebbero comunque sullo stesso livello, con perdite di performance quantificabili in non più del 5%.

Speed Test eseguito con NordVPN connesso a server austriaco.

Nel mio caso ho provato un test su server localizzati in Austria ed i risultati sono stati questi: ho perso qualche ms di ping (come giusto che sia) ma non ho perso assolutamente nulla di rilevante in termini di Download e Upload.

Non a caso, secondo uno studio effettuato da AV-Test che ha comparato tutte le VPN Premium attualmente in circolazione, NordVPN si è classificata al primo posto superando di gran lunga (quasi il doppio del punteggio) la seconda classificata, PrivateVPN.

Perchè pagare una VPN, quando esistono quelle Free

I motivi per preferire una VPN Premium a pagamento come NordVPN rispetto una qualsiasi opzione gratuita reperibile online stanno non solo nella velocità estremamente differente, ma anche nell'affidabilità della protezione dei dati. Per quanto sia comune l'idea che a nessuno interessi quelli che facciamo online, la realtà dei fatti è ben diversa: internet, e i contenuti che guardiamo ogni giorno, sono per lo più gratuiti e, se qualcosa è gratuito, “vuol dire che il prodotto siamo noi”, recita una famosa frase.

Lo stesso discorso vale per le VPN gratuite, le quali bombardano gli utilizzatori di pubblicità per monetizzare il necessario a poter mantenere in piedi l'infrastruttura; tuttavia questo è il male minore, un compromesso a cui si è disposti a scendere pur di avere un servizio gratuito che altrimenti sarebbe a pagamento.

Il lato negativo sta nella cessione dei tuoi dati personali (quindi IP, geolocalizzazione, abitudini d'acquisto, cronologia e molto altro) a borker terzi, i quali a loro volta cedono i dati agli inserzionisti pubblicitari per meglio profilare le azioni di marketing che ogni azienda compie.

Prezzi e Considerazioni

NordVPN rientra, al momento, tra le piattaforme più affidabili nel suo genere e lo testimonia anche la sua crescita smisurata degli ultimi anni; nel box in basso vi lasciamo il link per poter sfruttare l'offerta migliore disponibile al momento e sempre aggiornata. In ambito VPN la protagonista di oggi è senza dubbio la migliore in circolazione, per velocità, per disponibilità di server e per affidabilità sul lungo periodo. Garantito.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.