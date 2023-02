Recensione RC Car LDR/C: il divertimento a portata di drift

Se avete la passione per i motori, da piccoli probabilmente avrete sicuramente giocato con le macchina radiocomandate di un tempo. Anche queste, con il passare degli anni, si sono evolute introducendo nuove funzioni e caratteristiche. La RC Car LDR/C che vi presentiamo oggi è specializzata nel drifting, una disciplina molto particolare in cui sbandando con l'auto bisogna evitare gli ostacoli. Scoprite insieme a noi cosa rende unica questa macchina radiocomandata nella nostra recensione!

Recensione RC Car LDR/C

Unboxing e montaggio

La macchina radiocomandata LDR/C è ben confezionata: l'imballaggio in plastica tiene ancorato il prodotto alla scatola, in modo da evitare danneggiamenti durante il trasporto. Una volta rimossa dalla confezione, la nostra RC Car si presenterà a noi sprovvista di specchietti, tergicristalli ed adesivi. Per quanto riguarda i primi due accessori, sarà necessario staccarli dalle forme in plastica e nel caso degli specchietti aggiungere i vetri (in semplice plastica lucida), mentre gli adesivi offrono la possibilità di personalizzare l'auto inserendo anche una targa creata da zero.

La macchina, inoltre, ha la batteria staccata: per evitare che si usuri, infatti, la batteria viene apposta nel specifico vano, ma sarà compito vostro aprire lo sportellino con il piccolo cacciavite incluso in confezione e collegare facilmente il connettore per attivare la batteria. Stesso discorso vale per il telecomando, che utilizza due pile di tipo AAA: queste non saranno incluse in confezione ed andranno acquistate separatamente. Una volta collegata la batteria dell'auto ed inserite le pile nel telecomando saremo subito pronti a scendere in pista.

Design e materiali

LDR/C è una riproduzione in scala 1:18 della Toyota Sprinter Trueno 1600 GT, divenuta famosa soprattutto per il manga e l'anime Initial D. Il design è molto classico e ricorda molto le forme delle auto che popolavano le strade (e i rally) degli anni 80. I materiali utilizzati per la scocca dell'auto sono principalmente in plastica, ma considerando che questa RC Car è progettata per andare ad alta velocità e (probabilmente) schiantarsi nel tentativo di driftare, è giusto che i materiali siano leggeri ed in grado di assorbire gli urti senza riportare danni eccessivi. Con dei materiali più pesanti e resistenti, probabilmente la macchina non avrebbe potuto raggiugere le velocità più alte.

Anche il telecomando da 2.4 GHz è realizzato principalmente in plastica, ma svolge egregiamente la sua funzione. Se sul lato frontale troviamo i comandi per il controllo e la guida dell'auto, sulla parte posteriore è presente un adesivo con una esplicativa legenda di tutti i pulsanti e le loro funzioni. Particolarmente apprezzato è il pulsante che permette di attivare e disattivare i fari: davvero uno chicca.

Funzionamento e manovrabilità

La dotazione base della macchina radiocomandata prevedere le ruote lisce, ovvero quelle preposte principalmente al drifting: il fenomeno che crea una perdita di aderenza delle ruote con il terreno, causando l'instabilità del veicolo. Se in principio il drifting era considerata una pratica “da strada”, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria trasformazioni in disciplina della guida, con competizioni interamente dedicate a questa manovra.

Con questo assetto la RC Car LDR/C tenderà a sbandare non appena si alzerà leggermente la velocità: con il grilletto apposto sul telecomando è possibile regolare la potenza del motore brushed 150, aumentando la velocità oppure diminuendola fino ad attivare la retromarcia. Con le ruote da drifting equipaggiate sarà importante utilizzare la manopola centrale per regolare l'angolazione delle ruote e creare una derapata perfetta: un compito non affatto semplice che richiederà diversi ore di pratica prima di essere padroneggiato per bene.

In confezione troviamo anche altri due set di ruote “classiche” che permettono di guidare l'auto in modo più semplice e regolare, evitando le clamorose sbandate affidate alle ruote lisce e mantenendo una tenuta stradale molto più elegante e sicura. La RC Car LDR/C può raggiungere una velocità massima di 10 km/h, mentre la batteria da 500 mAh garantisce circa 20-25 minuti di autonomia. La ricarica, purtroppo, non è velocissima: sarà infatti necessario attendere quasi 2 ore per far tornare al 100% la batteria con il cavo USB incluso in confezione.

Recensione RC Car LDR/C – Considerazioni finali e prezzo

RC Car LDR/C è divertente da usare, ma padroneggiare l'arte della guida radiocomandata potrebbe richiedere più tempo di quanto possiate immaginare. Per fortuna, il prezzo è davvero contenuto: meno di 45€ grazie al coupon che trovate qui sotto, per essere subito pronti a scendere in pista e sfrecciare a tutta velocità verso gli ostacoli da evitare con una derapata. Consigliata soprattutto a chi è alle prime armi con questo tipo di prodotti.

