Saldi Eleglide: sconti e promozioni su biciclette elettriche ed accessori

GeekMall ha lanciato i saldi Eleglide, con sconti e promozioni su tante biciclette elettriche ed accessori del marchio. Non solo potrete acquistare una nuova e-Bike ad un prezzo ridotto: se siete tra i primi acquirenti, infatti, potrete anche ricevere in regalo uno speciale lucchetto Eleglide con il quale proteggere la vostra bici da eventuali furti. Scopriamo insieme quali sono i modelli in offerta.

Le migliori biciclette elettriche Eleglide in promo da non lasciarsi scappare

I modelli in sconto sono molti, ma noi ne abbiamo selezionato quattro. Protagonista indiscusso dei saldi è Eleglide M1 Plus Gen 2, una bicicletta elettrica con pneumatici CST da 29″ per un facile attraversamento degli ostacoli ed una migliore esperienza di guida complessiva su una varietà di tipi di strade. Questa bicicletta è mossa da un potente motore brushless da 250W che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h, mentre la batteria integrata da 12,5 Ah offre fino a 100 km di autonomia in modalità pedalata assistita.

Non manca, poi, un display LCD che mostra informazioni come la velocità, la distanza e il livello della batteria; un cambio Shimano a 21 velocità ed un ammortizzatore idraulico con blocco. In occasione dei saldi, Eleglide M1 Plus potrà essere acquistata al prezzo promozionale di 799,99€ applicando l'apposito codice sconto.

Eleglide M1 Plus è la generazione precedente a quella appena descritta. Questa bicicletta elettrica, rispetto al suo predecessore, è dotata di pneumatici da 27.7″ ma è mossa da uno stesso motore da 250W per una velocità massima di 25 km/h. Abbiamo poi tre modalità di guida (elettrica, assistita e manuale) e cinque livelli di velocità. Si tratta di una bicicletta elettrica molto valida che offre qualche possibilità di risparmio in più rispetto al modello precedente. Grazie alla nuova offerta, infatti, Eleglide M1 Plus può essere acquistata al prezzo di 779,99€.

Passiamo adesso ad Eleglide T1 Step-Thru, una bicicletta elettrica con attacco manubrio regolabile, così da adattarne l'altezza alle proprie esigenze e ottenere una postura più confortevole. Per il resto, questo modello vanta un motore brushless da 250W che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e che, insieme alla batteria sostituibile da 450 Wh offre tempi di percorrenza molto lunghi. Abbiamo poi dei pneumatici da 27.5″ ed un cambio Shimano professionale con 7 marce. Eleglide T1 Step-Thru potrà essere acquistata al prezzo promozionale di 929,99 € con l'apposito codice sconto.

Infine, segnaliamo Eleglide Citycrosser, la bicicletta elettrica perfetta per attraversare la città in modo veloce e comodo. Rispetto agli altri modelli, questo è dotato di pneumatici più sottili che garantiscono un minor attrito e una maggiore velocità, permettendo dunque di guidare molto più velocemente. Il motore può spingere la bicicletta fino a 25 km/h, ma la batteria offre fino a 75 km di autonomia in modalità pedalata assistita.

Eleglide Citycrosser è dotata poi di un impianto freni a doppi dischi e di una funzione di spegnimento automatico che permette alla bicicletta di frenare i modo rapido. Anche questo modello può essere acquistato in sconto su GeekMall al prezzo di 1079,99€.

Per scoprire tutti gli altri modelli Eleglide in offerta, date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento di vendita su GeekMall. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

