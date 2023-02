OPPO Find N2 Flip ufficiale in Italia: il rivale di Galaxy Z Flip è arrivato!

La promessa di vedere in Europa uno smartphone pieghevole OPPO è stata mantenuta: la compagnia cinese ha presentato il suo primo foldable per l'occidente e ovviamente – come da copione – si tratta del dispositivo a conchiglia OPPO Find N2 Flip, ora disponibile in Italia subito a prezzo ribassato grazie alle prime offerte lancio!

OPPO Find N2 Flip arriva in Italia: il primo pieghevole Global di OPPO è qui | Caratteristiche & prezzo

Il primo pieghevole flip di OPPO è un dispositivo premium dotato di uno schermo esterno interattivo (il più ampio sulla piazza), una batteria di lunga durata e il supporto alla ricarica SuperVOOC. Ovviamente non manca la connettività 5G (con Dual SIM), insieme ad un sistema di fotocamere top.

Il display esterno di OPPO Find N2 Flip è un pannello da 3,26″: si tratta del più grande disponibile su tutti gli smartphone flip attualmente in commercio. Il pannello permette di visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente; inoltre è possibile rispondere rapidamente ai messaggi delle principali applicazioni di messaggistica, attivare le impostazioni, registrare una nota vocale, rispondere a una chiamata e molto altro ancora, tutto senza aprire lo smartphone.

Grazie ai bordi in alluminio lucido, la cover realizzata in vetro resistente anti-impronta e il motivo a onde micro-incise sulla cerniera, Find N2 Flip presenta un design minimal, gradevole al tatto ed elegantissimo. Il dispositivo è sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,45 mm e un peso di appena 191 grammi.

Grazie alla tecnologia Flexion Hinge di seconda generazione è possibile beneficiare di un'elevata stabilità meccanica, che consente al dispositivo di resistere a oltre 400.000 piegature. Ciò equivale ad aprire e chiudere lo smartphone circa 100 volte al giorno per più di dieci anni.

Lo schermo principale è un'unità AMOLED E6 da 6,8″ con rapporto in 21:9, refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit. Per quanto riguarda il cuore di OPPO Find N2 Flip, il chipset a bordo è il Dimensity 9000+ di MediaTek, alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 44W (per il 50% in soli 23 minuti e fino al 100% in meno di un'ora).

Lato software troviamo invece l'ultima versione di ColorOS 13, ottimizzata per il form factor pieghevole; inoltre si tratta del primo smartphone OPPO ad offrire 4 anni di aggiornamenti ColorOS e 5 anni di aggiornamenti della sicurezza.

Concludiamo la nostra panoramica con il comparto fotografico: lato selfie abbiamo un modulo frontale da 32 MP (IMX709) mentre per la camera principale è presente un sensore primario Sony IMX890 da 50 MP (f/1.8). Non mancano modalità e funzioni pensate appositamente per sfruttare il corpo pieghevole del dispositivo, come la feature Dual Preview e la modalità Flex Form (il telefono resta piegato tra i 45° e i 110° per ottenere angolazioni dinamica dal basso verso l'alto).

Non manca la collaborazione con Hasselblad per scatti migliorati (con le modalità Professional e XPAN); inoltre, la NPU proprietaria di imaging MariSilicon X, migliora i video notturni permettendo di catturare filmati in 4K ultra-nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Dopo il lancio in Cina, OPPO Find N2 Flip debutta in Italia al prezzo di 1199.9€, nelle colorazioni Astral Black e Moonlight Purple, con disponibilità nei prossimi giorni. Non mancano una sfilza di occasioni per risparmiare, sia tramite lo store ufficiale di OPPO che gli altri canali di vendita.

Tutte le promo lancio per OPPO Find N2 Flip

Store ufficiale

Durante le prime 72 ore dal lancio, dalle 16:00 del 15 Febbraio alle 16:00 del 18 Febbraio, sarà possibile pre-ordinare OPPO Find N2 Flip nello store ufficiale in bundle con cover, 100€ di sconto immediato nel carrello una volta effettuato l’acquisto oltre ad una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Successivamente, dal 18 Febbraio fino al 27 Febbraio, sarà invece possibile effettuare il pre-ordine in bundle con cover, 100€ di sconto su un secondo prodotto acquistato su OPPO Store e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo. Infine, dal 28 Febbraio al 16 Aprile sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Amazon

Anche acquistando OPPO Find N2 Flip su Amazon si potrà aproffittare di vantaggi e offerte esclusive. Dal 15 Febbraio al 27 Febbraio il terminale è disponibile in pre-ordine in bundle con cover, 100€ di sconto spendibile per un qualsiasi altro acquisto su Amazon (fornito direttamente dal rivenditore) e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo. Mentre, dal 28 Febbraio al 16 Aprile sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Altri rivenditori

Non è finita qui: dal 15 Febbraio al 27 Febbraio solo da MediaWorld e Unieuro, OPPO Find N2 Flip è disponibile il pre-ordine in bundle con cover, una gift card di 50€ spendibile per un qualsiasi altro acquisto presso i due rivenditori e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo. Prenotando e acquistando il dispositivo, a seguito di un anticipo, basterà inserire lo scontrino nella sezione OPPO Promo per riscattare la propria gift card. Infine, dal 28 Febbraio al 16 Aprile, sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

