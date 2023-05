Anche TikTok si lancia sull’IA: in sviluppo il chatbot “Tako”

Il trend dell'intelligenza artificiale sembra aver coinvolto anche TikTok, che sembrerebbe essere al lavoro su un nuovo chatbot integrato direttamente nella nota app di video social network. Stando ad alcune nuove immagini ed informazioni emerse online, infatti, TikTok starebbe già testando l'intelligenza artificiale che potrebbe prendere il nome di Tako.

L'intelligenza artificiale arriva anche in TikTok? Prime immagine del chatbot Tako

In rete sono emerse le prime immagini che mostrano Tako in azione su TikTok: il chatbot funziona proprio come le tante intelligenze artificiali generative che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi. L'icona di Tako appare sopra l'immagine profilo del video che stiamo visualizzando e ci permette di chiedere informazioni riguardanti proprio il filmato che abbiamo appena visto.

Questa nuova funzione sembrerebbe essere disponibile per un ristrettissimo numero di tester nelle Filippine, ma comunque già funzionante. Al momento non si conoscono, tuttavia, i dettagli delle tecnologie utilizzate per Tako: TikTok, infatti, potrebbe aver stretto una partnership per integrare una determinata intelligenza artificiale, oppure aver sviluppato direttamente la propria IA.

Le prime tracce di questa nuova tecnologia erano già apparse nelle scorse settimane, quando in rete erano trapelati gli Avatar generati direttamente con l'intelligenza artificiale.

